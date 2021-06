Camps, Orobitg i Torrentà (ERC) relleven Capella, Caula i Sabrià com a diputats del Parlament

La exdelegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps, l'exdiputat i tercer tinent d'alcalde de Lloret, Jordi Orobitg, i l'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentà, serán diputats de Parlament en substitució d'Ester Capella, Anna Caula i Sergi Sabrià, que han renunciat a l'acta en els últims dies a l'obtenir càrrecs al Govern.





Ho ha anunciat el partit en un comunicat, després que Capella hagi estat nomenada delegada de la Generalitat a Madrid; Caula, directora general d'l'Esport de la Generalitat, i Sabrià, cap de l'Oficina de el president de la Generalitat, Pere Aragonès.





L'encara alcaldessa Anna Torrentà, ha entrat com a diputada en comptes de la Laia Cañigueral, que estava per davant en la llista electoral, perquè ha estat nomenada delegada de la Generalitat a Girona. Els tres nous diputats han de presentar la documentació necessària per obtenir les seves actes en els propers dies.





NOVES CARES A LA COMUNICACIÓ D'ERC





En un altre comunicat, ERC ha explicat que el director de Comunicació i Màrqueting a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, Tolo Moya, ha estat nomenat nou director de comunicació de la formació, rellevant a Carles Foguet, que ara ocupa el càrrec de director general de Comunicació de la Generalitat.





Moya compta amb més de 10 anys d'experiència en el món de l'màrqueting i la comunicació, i va ser responsable de la campanya online d'Agustí Benedito com a candidat a la Presidència de el FC Barcelona.