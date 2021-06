La trobada, que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat, és la tercera d'Aragonès a aquesta ronda, després que ja s'hagi reunit amb Junts i amb la CUP, cosa que Illa va criticar la setmana passada, quan va afirmar que ell hauria de ser el primer per ser el cap de l'oposició.





Després d'aquesta trobada, Aragonès es veurà amb els comuns i dimecres de la setmana vinent preveu fer-ho amb Cs, el PP i ER, mentre que no es reunirà amb Vox.





ILLA LAMENTA LA PLANTADA DE L'EXECUTIU CATALÀ AL CERCLE





El líder de PSC-Units, Salvador Illa, ha lamentat després de la reunió amb Aragonès i la consellera de la Presidència les "absències" del president i del vicepresident de la Generalitat al sopar del Cercle d'Economia en el qual també assistirà Felip VI.





Illa ha afirmat que la Generalitat "té un paper" i ha al·legat que les màximes autoritats haurien de ser-hi perquè és un acte rellevant per al país. "Hi ha massa absències en actes que són rellevants per a Catalunya", s'ha queixat.