El Barça guanya la Lliga Endesa de bàsquet

El Barça de bàsquet es va convertir aquest dimarts en campió de la Lliga Endesa al vencer en el segon partit al Reial Madrid. Ho va fer de forma contundent, per 92-73, i amb això van aconseguir un títol que no es portaven des de fa set temporades.





Des de l'inici del partit van començar amb avantatge, distanciant fins a quinze punts del rival. Van ser superiors, van dominar, i poc van poder fer els de Laso per donar-li la volta a la situació, el mateix que els va passar diumenge al WiZink Center, on van perdre també per 75-89.





En el partit d'aquest dimarts cal destacar l'actuació de Nikola Mirotic, que va sumar ell sol un total de 27 punts. Però també les d'altres homes com Nick Calathes o Kyle Kuric. I de tot l'equip en general, que van començar sòlids, amb ganes, i es van imposar ben aviat.





Així, la segona meitat va ser una mena de camí obligatori fins al final, uns minuts transitoris fins per celebrar-ho, però el partit es va decidir en la primera.