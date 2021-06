Oberta la reforma del Codi Penal per despenalitzar els delictes d'opinió i injúries a la Corona

El Ple de Congrés ha donat suport obrir la reforma del Codi Penal per despenalitzar els delictes d'opinió i injúries a la Corona i institucions de l'Estat, els delictes contra els sentiments religiosos i l'enaltiment del terrorisme. La iniciativa ha estat defensada per Unidas Podemos i ha comptat amb el suport de PSOE, que ha ofert diàleg i consens, però des del PP i Vox ja s'ha expressat el rebuig a la proposta.





@EP





El president del grup parlamentari d'Unidas Podemos, Jaume Asens, ha assegurat que la intenció de la seva iniciativa és "blindar l'exercici de drets fonamentals, ara amenaçats per delictes obsolets"; "modernitzar" un Codi Penal amb "rèmores franquistes"; "Complir" amb el programa de Unidas Podemos i amb el mandat d'Europa; i garantir que cap artista acabi a la presó.





Asens ha defensat que "amb aquesta llei Espanya deixarà de liderar la llista d'artistes més condemnats" i ha insistit que "avui és un dia important" perquè les "forces progressistes" van a "demostrar que es pot donar una resposta democràtica diferent".





En el marc de la seva intervenció, ha fet referència als rapers condemnats Valtònyc i Pablo Hasél i ha carregat contra el sistema judicial espanyol, que --segons la seva opinió-- té una "cúpula" que està "colonitzada i segrestada per la dreta" i uns "censors disfressats de jutges".





EL PSOE "NO ESTÀ D'ACORD" EN TOT





El diputat del PSOE Odón Elorza ha coincidit en la necessitat d' "acomodar" la normativa a "una realitat que ha canviat" al considerar que el Codi Penal compta amb "conceptes que no es corresponen amb els temps", però ha reconegut que "no està d'acord amb alguna de les derogacions que planteja el proponent".





En aquest sentit, ha donat suport a la presa en consideració de la iniciativa d'Unidas Podemos, però ha avançat que el PSOE farà "aportacions" per afrontar el debat amb la premissa de "buscar consens", convidar al "diàleg social" i "atendre" les recomanacions de les institucions internacionals.





Elorza ha recordat que hi ha "un conjunt important de recomanacions" del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides com del Tribunal Europeu de Drets Humans que "conviden a revisar el Codi Penal". Ha insistit que es tracta d'un requeriment que "ha d'atendre" i no una "qüestió de capritx".





Durant el seu torn de paraula, el socialista ha assegurat que amb la reforma no es "desprotegirà a ningú" ni "es concedirà impunitat cap a res" i ha recordat que l'honor de les persones i dels símbols "ja tenen el seu marc de defensa". "No hi haurà indefensió", ha dit per després precisar que l'objectiu és tipificar els delictes "amb proporcionalitat".





EL PNB DEMANA CALMA I ESPERAR EL GOVERN





També el PNB ha demanat calma. El seu portaveu de Justícia i Interior, Mikel Legarda, ha demanat que la presa en consideració no suposi una tramitació immediata, atès que creu pertinent esperar al projecte de llei que el Govern ha promès públicament i que aborda també la reforma de la normativa.





Jon Iñarritu, d'EH Bildu, també ha avançat que la seva formació dóna suport iniciar aquesta reforma perquè considera que el Codi Penal té "articles arcaics" amb "origen en el franquisme" que "protegeixen d'en gran manera a la prefectura de l'Estat". Això sí, segons ha dit, presentarà esmenes a l'articulat.





Per a la portaveu adjunta d'Esquerra Republicana, Carolina Telechea, la iniciativa de Unidas Podemos "és un bon començament" i esperen que "es tramiti amb celeritat", tot i que també ha criticat que no es faci esment a altres reformes pendents com la dels delictes de sedició i rebel·lió, o la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadans, coneguda pels seus detractors com 'llei mordassa'.





També Más País, la CUP i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) han recolzat en el debat la tramitació de la iniciativa d'Unides Podem.





Per contra, des del Partit Popular, Vox i Ciutadans ja han avançat el seu rebuig a la iniciativa. La portaveu popular a la Comissió Constitucional, Edurne Uriarte, ha criticat la proposta al considerar que "persegueix" la "impunitat per a tots aquells que volen atacar símbols i institucions", així com als que volen "fer apologia al terrorisme"





ALTRES PAÏSOS TENEN NORMES SIMILARS





En la seva intervenció, Uriarte ha fet referència a les normatives d'altres països europeus com Alemanya, Bèlgica i França per defensar que el Codi Penal espanyol és conforme a una "democràcia avançada" i s'ha dit "preocupada" pel fet que el PSOE vagi a donar suport a la iniciativa perquè això "sí que serà greu per a la nostra democràcia".





El diputat de Vox, Víctor Sánchez del Real ha confirmat el seu vot en contra perquè creu que Podemos només busca "impunitat". "Per què necessiten això ara? Què barbaritats tenen preparades?", ha preguntat per després convidar els diputats de la formació 'estatge' a 'controlar-se una miqueta' en el que diuen per no ser sancionats en virtut del Codi Penal.





Des de Ciutadans, el diputat Guillermo Díaz també ha expressat el seu rebuig i ha criticat Podemos per voler canviar la llei. "Tenen problemes perquè són uns faltones, rentar la boqueta", ha dit a Asens.





Carlos García Adanero, d'UPN el Grup Mixt, s'ha mostrat en contra de la proposta i ha recriminat als 'morats' per "posar en qüestió el sistema judicial" espanyol i "dir que els jutges estan al servei d'un partit polític ", així com per posar d'exemple les lleis dels Estats Units i no les de Cuba o Veneçuela.