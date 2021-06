El govern català no vol sopar amb el Rei: Quina pena!

Se sol afirmar que els gestos i les postures diuen molt de les persones. En política és també aplicable, encara que amb matisacions. En massa ocasions el postureo polític / institucional ve marcat per interessos partidistes de tota mena, sense tenir en compte que quan es governa, s'ha de fer per a tota la ciutadania, no només per als que els han votat, que és el que solen fer molts. Governar significa fer coses que no agraden, però cal fer-les, a més entren en el sou que perceben cada mes. No es fa distinció, surt de tots els impostos que paguen la ciutadania, no exclusivament dels que els han votat. Per això, els governants han de tenir molta cura en les seves actuacions, Fer el que un vol només és possible, i no sempre, en la vida personal i privada. Deia l'escriptor irlandès Jonathan Swift, allà pel segle XVII que "l'ambició sol portar a les persones a executar els menesters més vils. Per això per a grimpar, s'adopta la mateixa postura que per arrossegar-se. El pas dels segles, l'evolució i la modernitat no han estat capaços de canviar la mentalitat de l'únic animal que ensopega mil vegades amb la mateixa pedra.





Des d'aquest dimecres fins a final de setmana, Barcelona es converteix en el centre de la vida política i econòmica d'Espanya. Les ja tradicionals jornades econòmiques que organitza cada any del Cercle d'economia, - que ha canviat Sitges per la capital catalana- tenen aquest any un significat especial: canvi de govern català, amb Pere Aragonés al front, que a priori amb tot el que ha passat aquests anys de desgovern i fulls de ruta llastades, feien pensar als sectors econòmics que les coses podien canviar de rumb per reactivar amb sentit comú l'economia catalana. La trobada econòmic / polític està despertant un gran interès. Els gestos, a més de les paraules dels importants oradors que prendran part en aquesta edició així ho fan suposar. Tal és així, que el Rei Felip VI i el president de govern, Pedro Sánchez, seran presents a les jornades ...





Però si algú pensava que el nou govern català amb canvi de president, però amb els dos partits que han governat els últims anys, anaven a canviar, s'ha demostrat que hi ha coses que no canvien. Al sopar oficial que és costum celebrar, no van a assistir ni el president Aragonès ni cap dels seus consellers, en un clar exemple de plantada al cap de l'Estat. Aquesta situació ha incomodat el sector econòmic i polític. És un gest de cara a la seva galeria a la qual deu obediència "urnera". Perquè no sigui dit, la insolència només és en el sopar, en els altres actes si van a participar, només faltaria, és una plantada a la carta. ¿Qui surt perdent en aquesta operació estètica? Els que s'exclouen, encara que vagi en el sou que haurien d'assistir com fa el monarca, que de ben segur compartir l'àpat amb segons qui, li pot asseure malament, però també li entra en el seu sou complir les seves obligacions. Deia Ciceró que "No hi ha fase en la vida, pública o privada, lliure de deures". La professionalitat en política és necessària.





Com els gestos són importants, aquest primer gest de govern Aragonés no ha estat ben acollit, per innecessari i perquè s'entreveu que malgrat els esforços que s'estan fent per part del govern de Pedro Sánchez, -alguns són coneguts, altres no- sembla que no és suficient i que cada dia va a ser més necessari que es visualitzin que els partits nacionalistes estan doblegant la mà a president Sánchez. Malament, molt malament per a un govern català que diu governar per a tota la ciutadania i per a un govern espanyol que fa esforços. Les representacions teatrals tenen els teatres, però la política hauria de ser una altra cosa.