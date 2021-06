Cremen fotos del Rei a municipis catalans per la seva visita a Barcelona

@ep





Múltiples concentracions s'han produït en municipis de Catalunya aquest dimarts a les que s'han cremat fotografies del rei Felip VI amb motiu de la seva visita a Barcelona per la seva participació en el sopar inaugural de la XXXVI Reunió del Cercle d'Economia.





Està previst que el rei es trobi amb el president de Corea de Sud, Moon Jae In, i el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, a la reunió.





Convocats per l'ANC, centenars de persones s'han concentrat en municipis com Reus, Valls (Tarragona), Sant Celoni, Igualada, Vilassar de Mar, Premià de Mar (Barcelona) o Girona amb protestes com 'Catalunya no té rei', 'Ni rei, ni corona, independència 'o' Fora la monarquia corrupta i els seus defensors '.