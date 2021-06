Ciuró promet retirar "com més aviat possible" el monument franquista de Tortosa

Lourdes Ciuró @ep





La consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha mostrat el seu compromís per tirar endavant la retirada del monument franquista de Tortosa (Tarragona) "com més aviat possible", així com d'una altra simbologia de la dictadura a Catalunya.





En la seva intervenció aquest dimecres al ple de Parlament, durant la sessió de control a Govern, ha assegurat que des del seu Conselleria no toleraran "cap actuació de banalització i blanqueig del feixisme, ni de símbols antidemocràtics", i ha urgit a no abaixar la guàrdia a les polítiques de preservació de la memòria democràtica.





"No seré neutral, ni condescendent davant d'actuacions de banalització del feixisme, per respecte a les víctimes", i ha afirmat que durant la seva etapa al capdavant de la Conselleria de Justícia treballarà en un projecte de llei integral de memòria democràtica, que reuneixi en un únic text les previsions vigents i que sigui valent davant el feixisme, en les seves paraules.