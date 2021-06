Anabel Pantoja diu que el seu cosí "està mort" per a ella i Kiko Rivera s'ho pren a conya

Irene Rosales va complir ahir 30 anys i amb motiu d'un dia tan especial Kiko Rivera ha abandonat el "tancament voluntari" en què està immers des de la seva tens enfrontament a 'Divendres Deluxe' amb la seva cosina Anabel Pantoja i ha sortit de casa per comprar diversos regals d'aniversari a la seva dona. a la qual per cert ha felicitat a Instagram amb dos romàntiques fotografies de la parella després de tornar fa 24 hores a les xarxes socials.





Kiko Rivera @ep





Carregat de bosses amb sorpreses per a Irene i bastant més animat que en la seva última aparició pública Kiko ha arribat a casa sense ganes de parlar sobre el seu conflicte amb Anabel. Completament mut, el Dj ha evitat confessar com es troba després de la seva última entrevista ni pronunciar-se sobre les declaracions de la seva cosina a 'Sálvame'. Això sí, no ha pogut evitar riure sense dissimular quan li hem preguntat per les declaracions de la influencer assegurant que dóna al seu cosí per mort tot i que no es dóna per rendida i pretén recuperar-lo en un futur pròxim.





Una reacció que revela que a Kiko li fa riure el 'dramatisme' que fa uns dies li va retreure a la seva cosina en el 'Deluxe' i que indica que no li dóna cap importància al fet que Anabel li de per "mort" després de la seva enfrontament.