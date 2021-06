Sánchez celebra que "aviat abandonarem les mascaretes al carrer"

El president de Govern, Pedro Sánchez, s'ha mostrat confiat aquest dimecres que "aviat abandonarem les mascaretes" a l'exterior ara que s'ha aconseguit la "velocitat de creuer" en la vacunació i que en uns dies hi haurà 15 milions de persones vacunades al país.





Sánchez ha tret pit de l'avanç en la campanya de vacunació, que està aconseguint "velocitat de creuer", durant la seva intervenció en una trobada empresarial juntament amb el president de Corea de Sud, Moon Jae In, qui es troba de visita d'Estat a Espanya .





"Aviat anem a abandonar les mascaretes al carrer", ha asseverat, ressaltant que "en uns dies" s'arribarà al "fita" de més de 15 milions d'espanyols immunitzats en la qual és "la major campanya de vacunació de la nostra història" després del rècord de 3,5 dosi inoculades la setmana passada.





"En unes setmanes el 50 per cent de la població tindrà al menys una dosi i el full de ruta és clara i s'està complint", ha incidit, en referència a la meta que el 70 per cent dels espanyols estigui vacunat per a finals d'estiu.





Així les coses, després de reconèixer el "cop dur" que la pandèmia ha suposat per a l'economia espanyola, sud-coreana i global, ha reivindicat novament que "la vacunació total és el pont cap a recuperació total".





La Comissió de Salut Pública, en la qual es troben representades totes les comunitats autònomes i el Ministeri, no va abordar en la reunió d'aquest dimarts la possibilitat d'eliminar l'obligatorietat de màscares en exteriors, segons han indicat fonts de Sanitat. "No hi ha data", han recalcat.