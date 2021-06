Concert a Capitania pel centenari de la batalla de Melilla

Pablo-Ignacio de Dalmases





Sona airosa la música de "El reliquiari" i es podria dir que ressuscita d'alguna manera l'ambient lúdic i festiu de la Barcelona que treu el cap a la mar, en els carrerons van trobar acomodament tants garitos, cabarets, cafès cantants i sales de festes. Des de la nefanda Criolla a l'elegant New York, passant per l'equívoc Copacabana o, aquest mateix dia, el divertit Cranc. Però la música del mestre Padilla no sortia de cap d'aquests punts, sinó de l'antic convent de la Mercè, construït al segle XVII hi ha la basílica dedicada a la patrona de Barcelona i que, després de successives peripècies patides arran de la invasió napoleònica, va acabar sent, per decisió d'Isabel II, seu de la Capitania general de Catalunya. Com a casa nostra han canviat moltes coses des de mitjans del XIX, entre elles l'organigrama de les Forces armades, en l'actualitat acull la Inspecció general de l'Exèrcit de Terra, encara que per a tots els barcelonins aquell lloc continuï sent "Capitania".





El longeu edifici no pot amagar els seus orígens religiosos ja que la seva obra civil està construïda al voltant d'un airós claustre que conserva l'aire conventual propi de la seva funció inicial. Un espai íntim enmig del tràfec de passeig de Colom, sobrevolat per coloms i gavines i la tranquil·litat només és torbada pel so de les campanes de l'església propera. És aquí justament on la Unitat de Música de la Inspecció General, sota el comandament del capità Mario Ruiz, va oferir un concert amb el qual la Inspecció general ha volgut celebrar, amb la participació dels barcelonins, el centenari de la campanya de Melilla.





El concert va incloure des d'autors capdavanters, com Falla, Rodrigo, Von Suppé o Serrano a marxes i pasdobles típicament militars, com "Heroïna" o "Els voluntaris". Innecessari és a dir que els compassos de la unitat de música ens van portar nombrosos records. Sense anar més lluny, el que amb l'última peça esmentada el cinema dominical del col·legi jesuïta de Sant Ignasi culminava les seves projeccions o el documental "Imatges" de NODE iniciava cadascuna de les seves edicions setmanals. Però, sobretot, ens va venir a la memòria la música que ens arribava als reclutes que complíem el nostre servei militar a la caserna del Bruch i que procedia dels assajos diaris de la banda de el Regiment d'Infanteria Jaén núm 25. L'esmentada formació va ser, en el seu temps, una de les més famoses músiques militars i va gravar nombrosos discos, alguns d'ells compartint vinil amb una altra banda que crec pertanyia a la Quarta Circumscripció de la Policia Armada i de Trànsit (cos policial ja desaparegut).





La vetllada primaveral a Capitania va resultar gratificant i les diferents peces, algunes amb interpretació vocal, van estar en cada cas precedides per una explicació dels detalls de l'esdeveniment històric que es commemorava, mentre que l'execució pròpiament dita era il·lustrada per fragments cinematogràfics d'aquella campanya. Tot això relatat amb la imprescindible "correcció" que obliga a evitar la cita d'algun nom avui maleït.





Finalitzat el programa, va pronunciar unes paraules el general Aznar, inspector general de l'Exèrcit, que va recordar l'arrelament de Catalunya en la història militar comuna i va destacar l'executòria d'una unitat concreta, el Regiment Barcelona, feliçment recuperat i que ha protagonitzat heroiques actuacions tant amb ocasió de la pandèmia, com a força de pau al Líban.





I, en fi, hi va haver dues codes musicals molt emotives: el cant col·lectiu del pasdoble "Bandereta tu ets vermella, bandereta tu ets gualda" (no vam poder evitar el record de Marujita Díaz) i la respectuosa interpretació de el toc d'oració i de l'himne nacional .