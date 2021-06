Nova campanya de sextorsió: ningú ha instal·lat un programari espia al teu dispositiu

L'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) ha detectat una nova campanya de correus electrònics fraudulents amb l'objectiu extorsionar les víctimes perquè paguin una determinada quantitat en bitcoins a canvi de no publicar suposades gravacions íntimes. Aquest engany es coneix com sextorsió.

Qualsevol usuari que hagi rebut un correu electrònic amb característiques similars i hagi realitzat el pagament.

Si has rebut un correu d'aquest estil, no contestis i elimina'l. Ningú ha tingut accés als teus dispositius, ni ha gravat un vídeo íntim, es tracta d'un engany que utilitza estratègies d'enginyeria social.

MOLT IMPORTANT: no paguis cap quantitat als extorsionadors, ni contestis al correu electrònic que t'han enviat. Això últim serveix als ciberdelinqüents per saber si el compte està activa i enviar nous fraus en el futur.

En el cas que hagis accedit al xantatge i realitzat el pagament de bitcoins, recopila totes les evidències de què disposis (captures de pantalla, correus electrònics, missatges, etc.) i contacta amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat ( FCSE) per presentar una denúncia. Per a això, pots fer ús d'algun testimoni en línia.

Evita ser víctima de fraus d'aquest tipus seguint les nostres recomanacions:

- Si t'arriben correus que ho has demanat o de desconeguts, no els obris i elimina'ls.

- No contestis en cap cas a aquests correus, ni enviïs informació personal.

- Mantingues tots els teus dispositius i antivirus actualitzats.

- En cap cas enviïs dades dels teus contactes, ni reenviïs el correu, d'aquesta manera ajudaràs a que no s'estengui el frau.

- En cas de dubte, consulta directament amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) o l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI).

Exemple d'una extorsió:





Salutacions!

Aquest correu electrònic no té bones notícies per a vostè. És un recordatori dels seus actes bruts!

El dispositiu que utilitza per accedir a Internet està infectat amb un programari espia des de fa al voltant de 4 mesos.

Porto molt de temps vigilant les seves activitats a Internet.

Com és això possible:

Fa aproximadament mig any es va produir una enorme pèrdua de dades personals (principalment contrasenyes i dades d'accés), que també va afectar al seu proveïdor de correu electrònic (spmt.upct.es).

Els hackers professionals van utilitzar aquestes dades per accedir als sistemes operatius de les víctimes potencials (inclòs vostè),

instal·lant loaders especials que permeten instal·lar absolutament qualsevol cosa en els dispositius infectats.

M'agradaria assenyalar que les empreses antivirus porten molt de temps lluitant per fer front a aquest tipus de programari espia,

ja que els codis dels troians s'actualitzen contínuament i impedeixen que els antivirus facin la seva feina.

D'aquesta manera, totes aquestes dades personals van quedar disponibles al mercat negre i jo els vaig comprar per instal·lar el meu programa espia i començar a revisar la informació personal de la gent,

amb l'esperança de trobar alguna cosa interessant.

Algunes persones tenen un munt de documents avorrits, altres, jocs bàsics, altres juguen al casino ...

Vaig utilitzar tots aquests dispositius per fer mineria de moneda digital.

No obstant això, a la fi vaig topar amb alguna cosa realment especial al comprovar les seves dades personals

Sembla que li agrada molt veure vídeos pervertits (és fàcil confirmar-comprovant el registre d'activitat dels seus reproductors multimèdia i l'historial del navegador).

Porto temps filtrant els vídeos més impactants amb els quals es masturba, i gravant a través de la càmera i el micròfon del dispositiu.

Com a resultat, he generat alguns vídeos curts on surt donant-se plaer (de maneres realment impressionants de vegades),

i en la part inferior de la pantalla apareix el vídeo que estava veient en aquest moment.

He aconseguit crear una col·lecció realment bona en els últims mesos

Què creu que passaria si compartís aquests vídeos amb els seus col·legues, familiars i amics?

Tenint en compte la "peculiaritat" dels vídeos que sol veure, l'opinió que tenen de vostè canviaria per sempre.

Suposo que fins i tot podria tenir problemes amb la llei a causa de certs vídeos d'aquesta col·lecció ...

Però no m'interessa en absolut ficar-li en aquest tipus de problemes.

Només vull que em doni una mica de diners, ja que he invertit una important quantitat de temps i esforç en fer tot això.

Aquest és el tracte: l'equivalent a $ 700 (USD) en bitcoins serà suficient! Si vol pagar més, no dubti en fer-ho!

El meu moneder de BTC per a la transacció és: 1FH ******************************* 3A

Comprar bitcoins i enviar-los a la meva cartera no és gens complicat. Basant-me en els registres, sé que no és ximple i sap com utilitzar Internet.

La veritat, no se m'acut en quin altre lloc es poden trobar aquest tipus de vídeos (amb vostè masturbant)-se. ;)

Quant rebi una notificació de la seva transacció, esborraré immediatament els seus vídeos pervertits juntament amb el vídeo porno que estava veient en aquest moment.

Després, m'oblidaré completament de vostè (tranquil, no és l'únic així).

Per cert, no té ni idea de la quantitat de gent que es masturba amb porno a tot el món.

'' Encara que no veuen aquests vídeos tan pervertits i desagradables que li agraden a vostè !!!

Però, com ja he dit, no s'ha de preocupar!

Aquí té les senzilles pautes que ha de seguir per acabar amb tot això de la manera més senzilla:

# Té 48 hores per completar la transacció en bitcoins.

Si després de 48 hores no rebut els seus diners, pujaré el seu vídeo als seus recursos en línia i l'enviaré a tota la seva llista de contactes.

Els seus parents, col·legues i amics més propers rebran un correu electrònic o un SMS de la meva part. Ha de fer tot el que li demano en el termini indicat, no esperaré més!

# El temporitzador s'iniciarà automàticament just després d'obrir aquest correu electrònic.

Recordeu que, encara que el correu electrònic l'obri una altra persona, el temporitzador s'iniciarà igualment.

# No té sentit respondre a aquest correu. He generat la direcció del remitent (simplement he utilitzat una adreça aleatòria d'Internet).

L'únic que ha de fer és pagar.

# Intentar localitzar és una mala idea, ja que utilitzo nodes i un sistema blockchain per realitzar les transaccions de bitcoin.

# Reinstal·lar el Sistema Operatiu tampoc li servirà de res. Encara que cremi el seu dispositiu, no se solucionarà el problema.

Tots els arxius ja han estat encriptats i guardats en llocs web d'allotjament d'arxius remots.

# Una vegada que la transacció s'hagi completat, no cal que m'ho notifiqui. Podré veure-ho per mi mateix, ja que vigilo tota la seva activitat a Internet.

Si us plau, tingui en compte el més important:

Una vegada que completi la transacció, eliminaré el meu virus troià del dispositiu, així com tots els vídeos humiliants, dels recursos remots en línia.

Després, podrà oblidar-se de mi i d'aquesta desagradable situació. ¡Aquesta és la millor solució per a aquest problema!

Un últim consell: canviï totes les dades d'accés a tots els seus serveis d'Internet, ja que pot ser que no sigui l'únic que tingui accés als seus comptes!

Sigui sensat. Bona sort!