Aprovada la vacunació per a la franja de 12 a 39 anys

La Comissió de Salut Pública, en la qual es troben representades totes les comunitats autònomes i el Ministeri, ha aprovat aquest dimarts la vacunació de nous grups de vacunació contra la COVID-19. En concret, el grup 11 estarà format per persones d'entre 30 i 39 anys, el 12 entre 20 i 29 anys i el 13 entre 12 i 19 anys.





No obstant això, i malgrat les informacions que apuntaven que s'anava a abordar la possible eliminació de l'obligatorietat de mascaretes en exteriors, Sanitat i CCAA no han abordat aquest assumpte durant la reunió. "No s'ha tractat. No hi ha data", han precisat fonts ministerials a Europa Press.





D'altra banda, Sanitat ha informat que, tenint en compte la major disponibilitat de vacunes en aquestes properes setmanes, la situació epidemiològica actual i l'entrada en el període estival, i per qüestions organitzatives i de factibilitat, "es podrà anar solapant la captació de diferents grups, mantenint l'ordre d'edat descendent ". En qualsevol cas, ressalten que "és fonamental insistir en la captació de les persones de 40 i més anys que no s'han vacunat encara".





A la Comissió de Salut Pública també s'ha informat de la feina que s'està realitzant per actualitzar la 'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19', document que es durà a votació en la propera reunió.





Un altre dels temes dels quals s'ha tractat en la Comissió de Salut Pública és de la necessitat de prioritzar la vacunació d'adolescents a partir de 12 anys que pertanyin als grups 1, 4 i 7 (grans dependents i condicions de molt alt risc ), després de l'aprovació de la vacunació per a aquest grup d'edat el passat 31 de maig.