Ada Colau recapta 150 milions d'euros en impostos a través de la factura de l'aigüa de 2020

Aquest dimecres s'han conegut les darreres dades de la Junta General Ordinària d’Accionistes que ha aprovat els comptes i la gestió corresponents a l’exercici de 2020 d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua S.A.





Segons les mateixes el benefici total de la companyia ha estat de 3,9 milions d’euros—dels quals s’ha aprovat repartir 3,5 milions d’euros entre Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), CriteriaCaixa i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)— un resultat que denota l’impacte de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 en comparació amb els 22,2 milions d’euros de l’exercici de l’any 2019. En aquest sentit, els ingressos de la companyia s’han vist afectats per la disminució de l’activitat industrial, comercial i turística, que ha comportat una reducció de volums de més del 4% respecte de l’any 2019.





Malgrat aquesta excepcional situació de crisi, Aigües de Barcelona ha resolt amb èxit un any de difícil gestió amb un doble objectiu: garantir la continuïtat del servei amb la mateixa qualitat de sempre i preservar la seguretat i la salut de la plantilla. Això ha estat possible gràcies al compromís i dedicació dels seus treballadors, que han rebut l’agraïment de la companyia.





L’impacte total de l’activitat d’Aigües de Barcelona va ser de 592 milions d’euros, dels quals 484 milions es van generar a Catalunya, i d’aquests, 419 milions a l’àrea metropolitana que suposa un impacte econòmic equivalent al 0,35% del producte interior brut (PIB) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.





De la mateixa manera, Aigües de Barcelona ha generat l’equivalent a un total de 6.473 llocs de feina a Espanya, dels quals 4.987 son de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.





Addicionalment, es posa en valor la repercussió que l’activitat de la companyia té en l’entorn més proper i la seva aposta per una contractació local i responsable. En aquest sentit, cal tenir

en compte que, dels 1.235 proveïdors totals, el 98,06% són espanyols i un 78,6% d’aquests pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.





COLAU RECAPTA 150 MILIONS EN EL REBUT DE L'AIGÜA AL 2020





Crida l'atenció de les dades corresponents al 2020, segons ha pogut confirmar CATALUNYAPRESS que la quantia recaptada pel concepte d'impostos es molt superior al benefici de l'empresa que ha estat enguany de 3,9 milions d'euros segons s'ha fet públic aquest dimecres.





Així en el cas de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus s'ha recaptar per les arques públiques de la AMB, 113 milions d'euros en plena pandemia i la cuantía de la polémica Taxa de Residus de l'Ajuntament de Barcelona que ha fet pujat un 19% el rebut, pels barcelonis, ha suposat 19 milions d'euros de nous ingresos pel consistori barceloní.





A més el cànon per poder exercici el servei de l'aigüa ha estat de 15 milions d'euros només en aquest 2020. Perquè per poder prestar el servei que fa arribar l'aigüa a les aixetes les administracions públiques cobren.





LA TAXA DE RESIDUS BARCELONINA EN QÜESTIÓ





A causa de l'aprovació d'aquest nou impost municipal en el ple de gener de 2020 l'Ajuntament de Barcelona, alguns veïns,van veure incrementada la factura de l'aigua de forma exponencial al 2020, arribant-se a aconseguir imports de vuitanta fins a cent euros. Mentre l'alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, s’ha beneficiat a través de la factura de l’aigua de 150 milions d’euros en un any per conceptes que no tenen res a veure amb el servei de l'aigüa i la seva gestió.





Aquesta gradual incorporació de conceptes en els últims sis anys, a la factura de l'aigua i que no guarden relació amb l'aigua, ha fet que augmenti el seu preu en un 106%. Mentre que els conceptes que sí que estan vinculats a l'aigua ho ha fet només un 0,1% en el mateix periode.





FEDEA, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, ha vingut qüestionant aquest sistema de tributació ja que el consum d'aigua no guarda relació amb la generació de residus.





En aquest sentit la professora de el departament d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de Saragossa, Lorena Oms, autora de l'estudi que analitza la generació de residus municipals a les comarques de Catalunya de 2002 al 2018 ha afirmat que : "L'aigua que es consumeix no té res a veure amb la generació dels residus i cal dissenyar "correctament" les taxes i preus públics aplicat a el servei de recollida d'escombraries".





L'estudi conclou, després de diversos anàlisi de robustesa, que vincular aquest tipus de taxes amb el consum d'aigua "no repercuteix adequadament en el cost del servei" i a més no "es compliria el principi de recuperació de costos". És a dir, que no compleix allò de qui contamina més paga més.





Afegint que "al vincular-lo al consum d'aigüa és un impost que es desvirtua i a més no incentiva als ciutadans", assenyalava Olmos que apunta que l'estudi, encara que fet en base a dades de les comarques, és completament aplicable a Barcelona oa qualsevol altra gran ciutat . "Mai el consum d'aigua pot explicar la generació de residus", insisteix l'analista econòmica que explica que, a més es pot entrar en contradiccions: es pot fer pagar més, no només a qui generi menys residus, sinó també a qui menys té, però que per diferents condicionants pot estar consumint més aigua".





Llavors es posa de manifest que Colau, a través de l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona, utilitza la factura de l’aigua com una "eina" de recaptació d’impostos per valor de 150 milions d’euros i que malgrat la recaptació mitjançant la factura aquesta quantia no anirá destinada a millorar el servei de l'aigua ni a Barcelona ni a la seva Àrea Metropolitana sino a residus que no es generen al cicle de l'aigüa.





LA TAXA DE RESIDUS LOCAL AFECTA AL 73,3% DE LES LLARS DE BARCELONA I RECAPTA EN UN ANY 19 MILIONS D'EUROS







L'Ajuntament de Barcelona en l'aplicació d'aquesta taxa de servei de recollida de residus domèstica sabia que afectaria a 557.000 llars, un 73,3% del total de families que paguen el rebut de l'aigüa.

En el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 s'estableix que en 2025 els municipis han d'haver incorporat un sistema de pagament per ús de servei de recollida i l'han incorporat al rebut de l'aigua perquè el màxim de barcelonins ho pagui.



Les tarifes de la taxa es fixen segons el tipus d'habitatge que rep el servei de subministrament d'aigua, en funció del seu cabal nominal i els trams de consum, i el consistori calcula que el segon semestre del 2020 suposarà 20,5 milions i, a partir de 2021, 41 milions d'euros anuals de recaptació per aquest concepte, però sobre el terreny la recaptació serà més gran.

De fet en la seva aprovació Eloi Badia va afirmar que "tot i que la taxa suposi que els ciutadans paguin més, aquesta mesura incrementarà la recollida selectiva, el que, a la llarga, implicarà" abaratir els costos globals de gestió ", segons els seus càlculs que no els dels barcelonins que de moment paguen pels residus en el rebut de l'aigua i l'Ajuntament rep 19 milions d'euros més per les seves arques. Més diners per l'Ajuntament dirigit per Ada Colau i menys pels barcelonis.

LES MESURES SOCIALS D'AIGÜES DE BARCELONA BENEFICIEN LES FAMILIES MÉS VULNERABLES

A la Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB) , també s’han repassat les mesures socials de la companyia, com la millora en la tarifa social de la que s'han beneficiat prop de 45.402 famílies acollides al 2020.

Respecte al Fons de Solidaritat, ha bonificat la factura de l’aigua a 41.156 famílies en situació de vulnerabilitat, de les quals més de 19.000 són de la ciutat de Barcelona.

A més, Aigües de Barcelona ja té signats convenis contra la pobresa energètica amb els 23 municipis en els quals opera, per garantir l’aigua a les persones que no la poden pagar.



A aquestes accions, cal afegir el conjunt de mesures socials a les quals es poden acollir les famílies que reben el subministrament per part d’Aigües de Barcelona. En concret, 2.124 famílies s’han beneficiat d’ajornaments i flexibilitats per al pagament de la factura, i més de 157.000 famílies han obtingut bonificacions en la factura per ser més de tres persones a la llar.