Detingut el gerent d'una empresa per amenaces greus a una sotsinspectora que volia veure els seus contractes

La Policia Nacional ha detingut el gerent d'una empresa per proferir amenaces greus a una sotsinspectora de Treball i Seguretat Social que s'havia posat en contacte amb ell per revisar uns contractes, segons han informat fonts de l'esmentat Cos en un comunicat.









L'individu, un home de nacionalitat espanyola de 38 anys d'edat, ha estat detingut com a presumpte autor a la comissió de delicte d'amenaces greus.





POLICIA NACIONAL @EP





Els agents de la Unitat Contra Xarxes d'Immigració i Falsedats documentals de la Policia Nacional (UCRIF) treballen diàriament amb personal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, d'acord amb els convenis de col·laboració establerts, investigant activitats delictives relacionades amb el Tràfic d'Éssers humans, tràfic de persones, immigració il·legal i les falsedats documentals, així com els delictes connexos, sent un dels més comuns l'explotació laboral.





En aquesta ocasió, la Subinspectora de Treball realitzava una entrevista telefònica al gerent d'una empresa per tal de dur a terme una revisió dels contractes en vigor d'aquesta empresa. Va ser llavors quan l'empresari va mostrar "agressivitat" en forma amenaces formulades cap a la funcionària.





La conversa telefònica va anar pujant de to, no només pel volum emprat pel gerent de l'empresa, sinó també per l'agressivitat en el seu to. Així, sembla que va pronunciar les amenaces contra la treballadora.





La víctima, greument intimidada per la por que l'interlocutor pogués dur a terme el que s'ha manifestat, va contactar amb Policia Nacional, que immediatament es va traslladar a la recerca del presumpte autor, localitzant, identificant i procedint a la seva detenció.





Finalment, el detingut l'ésser escoltat en declaració en seu policial, va reconèixer els fets i va manifestar el seu ple penediment, sent posat en llibertat i comunicat al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia totes les actuacions.