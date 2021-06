Catalunya aprova la reobertura de l'oci nocturn a partir de dilluns

El comitè tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) ha aprovat el pla sectorial de l'oci nocturn que permet la seva obertura a partir de dilluns que ve fins a les 3.30 hores en una nova flexibilització de les restriccions per la pandèmia de coronavirus.





Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa la secretària general de Salut, Meritxell Masó, que ha concretat que la resolució tindrà una vigència de dos setmanes encara que pot canviar en funció de la situació epidemiològica.





El subdirector general de Drogodependències de Salut, Joan Colom, ha precisat que els locals hauran de registrar les persones que entren i guardar durant un mes el registre per garantir la traçabilitat de possibles casos positius.





Aquells establiments amb una capacitat de més de 500 persones hauran d'utilitzar un sistema de venda anticipada mentre que aquells de menys de 500 podran fer-ho tant per via manual com en línia.





L'aforament serà del 50% a l'interior i sense límit a l'exterior i la consumició es farà en taules amb un límit de fins a sis comensals a l'interior i de fins a 10 a l'exterior; i també es permetrà el consum en barra si hi ha un metre i mig de distància entre els assistents.