Catalunya ja permet triar vacuna

@EP





Catalunya ha decidit oferir als seus ciutadans la possibilitat d'escollir quina vacuna posar-se. Això és una cosa que s'ha demanat des de l'inici de la campanya de vacunació, però des de Sanitat insistien que no era possible. No obstant això, Catalunya dóna aquesta opció des d'aquest dimecres.





A partir d'ara, totes les persones que demanin cita a través de la web habilitada per a això, podran saber què vacuna els posaran. És a dir, escolliran un centre i els dirà quina vacuna es posarà allà en el dia i hora sol·licitats. Per tant, en cas de voler una altra de les vacunes aprovades per a la seva franja d'edat, podrà mirar altres recintes, fins a trobar un en què l'administrin.