La pèrdua de pes podria indicar un major risc de patir Alzheimer

@EP



Investigadors del centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, el BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), han detectat que les persones amb risc incrementat de desenvolupar la malaltia d'Alzheimer mostren una pèrdua de pes que "podria precedir el deteriorament cognitiu en la malaltia" , segons ha informat el centre --amb l'impuls de la Fundació la Caixa- aquest dimecres en un comunicat.





"Hem detectat que la pèrdua de pes pot predir la presència de biomarcadors alterats de la malaltia d'Alzheimer, com són l'acumulació de les proteïnes Tau i Beta-amiloide en el cervell, en persones sense alteracions cognitives", ha explicat el primer autor del treball i investigador del BBRC, Oriol Grau.





Segons el treball, publicat a la revista 'Alzheimer's Research & Therapy ', l'acumulació d'aquestes proteïnes indica un major risc de desenvolupar Alzheimer, i comença a detectar-se fins a 20 anys abans de la manifestació dels primers símptomes cognitius; tot i que "tenir-les no implica necessàriament que acabi desenvolupant demència".





Fins ara, diferents estudis epidemiològics havien mostrat que la pèrdua de pes pot produir-se més d'una dècada abans de l'inici de la demència, però el seu paper com a factor predictiu de la presència de biomarcadors de la fase preclínica de la malaltia havia estat poc estudiat, segons la Fundació Pasqual Maragall.





Per dur a terme l'estudi, els investigadors van analitzar l'associació entre els canvis de pes corporal i els biomarcadors de la malaltia d'Alzheimer en 408 participants sense alteracions cognitives de l'Estudi Alfa +, impulsat per la Fundació La Caixa, als quals es va pesar en visites separades en un interval de quatre anys.





Després de descartar canvis de pes per altres motius, els resultats de l'estudi revelen que els participants amb un major risc d'Alzheimer havien perdut de mitjana un 1% del seu pes corporal per any, mentre que els participants amb menor risc, de mitjana, no havien experimentat pèrdua de pes durant el període de seguiment.





"Una de les hipòtesis que s'ha desenvolupat és que la malaltia d'Alzheimer afectaria directament a una estructura del cervell anomenada hipotàlem; aquesta regió, a més d'altres funcions, també regula el metabolisme i la despesa energètica del cos" i per tant donarien lloc a canvis en el pes corporal, ha explicat Grau.





L'estudi ha comptat amb la participació d'investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona, de Roche Diagnostics International, de la University Hospital de Suècia, del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Fragilitat i Envelliment Saludable (CIBERFES) i del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-BBN).