Desactiven una bomba de la Segona Guerra Mundial al port de Roses

AJUNTAMENT DE ROSES





Després de la reunió de seguretat mantinguda entre Policia Local de Roses, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Capitania Marítima i Grup de Submarinisme de la MCM (Medidas contra Minas) de l’Armada (desplaçats des de Cartagena), s’acaben d’iniciar a Roses les tasques per al desplaçament de la mina detectada fa uns dies davant de l'espigó de la Riera Gijolers.









L'artefacte detectat correspon previsiblement a una bomba de la II Guerra Mundial de 160 kg arrossegat pel corrent, localitzat en la zona de l’espigó de la Riera Gijolers, a 2,5 metres de profunditat.





En aquests moments (11.30 h aproximadament), submarinistes de l’Armada han iniciat les tasques per al desplaçament de la mina mar endins, a una zona més allunyada de la costa, on es procedirà a la seva desactivació (que pot comportar o no l’explosió de l’artefacte). Les tasques de seguretat es realitzen conjuntament per Policia Local i Mossos d’Esquadra en terra, i de Guàrdia Civil en mar i s’ha establert un punt de comandament de l’operació a les instal·lacions del Grup d’Esports Nàutics-GEN de Roses.





L'operatiu ha motivat que des de primera hora del matí s'hagin tallat els accessos al front de mar des de l'espigó de la Riera Gijolers fins al Port Esportiu. Depenent del desenvolupament de les tasques de desplaçament de l’artefacte, es preveu que la desactivació es pugui produir en un interval d’entre una i quatre hores.