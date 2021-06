Educació, enfrontada amb els sindicats per l'ús "discriminatori" de la borsa de treball

La setmana passada el Departament d'Educació va mantenir una reunió amb els sindicats per explicar-los, entre altres coses, els canvis que implementaran a la borsa de treball. Però tots els sindicats van abandonar la Mesa Sectorial d'Educació perquè consideren que el Departament vol invalidar el funcionament actual de la Borsa de Treball Docent.





@EP





Fins ara, segons explica a Catalunya Press la responsable d'educació pública de la UGT de Catalunya, Lorena Martínez, aquesta borsa d'ocupació funciona per punts. "Quan t'apuntes a la Borsa d'Ocupació t'assignen un número i, com més temps portis treballant en la borsa, més baix és el teu número".





No obstant això, comenta que amb la resolució que el Departament va fer pública aquest dimecres, "pretenen donar la potestat total als equips de direcció". En principi "els serveis territorials facilitaran als equips directius una llista de 20 persones a les que els correspondria per nombre començar a treballar". Després, els directors dels centres podran escollir a quines d'aquestes persones els proposen una entrevista, podent contractar el que estigui en 20ª posició.





EL CONFLICTE VA MÉS ENLLÀ D'AQUESTA RESOLUCIÓ





Però pel que comenta Lorena, el desacord amb el Departament d'Educació va més enllà d'aquesta resolució que consideren discriminatòria. Ella fa referència, també, al problema que hi ha pel poder de decisió que ja tenen els directors. Aquests poden, si ho desitgen, reclamar al mateix professor que han tingut durant un curs perquè ocupi una plaça durant el següent.





En aquesta línia, assenyala que va portar a terme una "anàlisi exhaustiva del Barcelonès Nord" i va concloure que "el 95% de les places estaven ocupades per persones reclamades". Una situació que provocava que "persones que portaven potser 16 anys treballats es quedessin sense optar a una vacant" perquè no es tenien en compte les posicions en la llista de la Borsa de Treball.





A més, també hi ha l'opció contrària: que els equips directius no només no vulguin reclamar a algú, sinó que els facin una "proposta de no continuïtat". Lorena Martínez afirma a Catalunya Press que per fer aquestes propostes "hi ha un protocol que t'explica com ho has de fer", però que en moltes ocasions no se segueix. I, el que és pitjor, moltes vegades aquesta proposta de no continuïtat arriba per motius de poc pes.





El problema que això comporta és molt més greu del que pot semblar. La responsable d'educació pública de la UGT de Catalunya explica que "els que tinguin tres propostes de no continuïtat són expulsats de la Borsa d'Ocupació". Per aquesta raó, i perquè com dèiem aquestes propostes arriben de vegades per causes injustificades, diu que "moltes persones tenen por de portar la contrària als directors", ja que això podria portar-los a no ser reclamats -i perdre la seva feina- o a rebre una proposta de no continuïtat.





PRENDRAN MESURES





Lorena Martínez comenta que "hi ha molta falta de democràcia". En moltes ocasions, fins i tot, els docents es veuen obligats a treballar en dies festius o a anar-se'n de colònies per acompanyar els grups de nens, tot i que no tindrien per què fer-ho. Si han accedit a la plaça per la Borsa de Treball tenen més llibertat, però els professors reclamats es veuen forçats a accedir-hi perquè els tornin a reclamar o per no rebre una proposta de no continuïtat.





Així, la manera de funcionar del Departament d'Educació ja no és igualitària. Però aquest problema es veurà agreujat si s'implementa aquesta nova mesura que acaba d'aprovar el Departament.





Per aquesta raó, la Lorena afirma que "estan totalment en contra" i que consultaran amb els seus advocats què poden fer per forçar el Departament d'Educació a canviar aquesta decisió.