Mercadona reforça la qualitat i amplia l'assortiment d'infusions fredes

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, reforça la qualitat i incorpora nous gustos a l’assortiment d'infusions fredes. Es tracta de la nova proposta de roibos i mango, a més de la combinació renovada d'ingredients de la de fruites vermelles i la de pinya colada, cadascuna de les quals registra unes vendes de 3.000 paquets de 20 bossetes al dia.





Inspirada en el gust de la pinya colada, aquesta infusió és una combinació aromàtica de poma, te verd, roibos, fulla d'estèvia, pinya i coco, més intens i dolç gràcies a l’estèvia. En el cas de la infusió de fruites vermelles, es combina l’hibisc, l’arònia, la poma, la grosella negra, la pruna, el gerd i la maduixa. La infusió freda de roibos i mango uneix aquests ingredients amb la poma i la fulla d’estèvia.





Aquestes infusions es poden prendre submergint la bosseta en un got d'aigua freda durant vuit o deu minuts, afegint-hi glaçons si es vol. També es poden preparar en calent, deixant reposar la bosseta en aigua bullent entre cinc i vuit minuts.





