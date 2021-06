La carta de comiat que va rebre la parella de Tomàs Gimeno no deia res de les nenes

Vaixell que busca a Anna i Tomàs @ep





La carta de comiat que va rebre la parella de Tomàs Gimeno no feia cap referència a l'Anna i Olivia, segons ha aclarit en un nou acte la magistrada titular de Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Güímar.





El dia de la desaparició, a les 17.00 hores, Tomás va deixar a Olivia en classes d'alemany. En aquest moment, va lliurar a la seva parella, directora de centre, un estoig llapis amb cinta d'embalar, demanant-li que li truqués a les 23.00 hores.





Malgrat això, va obrir l'estoig a les 17.20 hores, trobant en el seu interior un feix de diners per import de 6.200 euros i una carta acomiadant d'ella, "sense que fes cap al·lusió a les menors".





La magistrada aclareix, per tant, que a la carta de comiat no es feia cap referència al fet que Tomàs tingués en el seu poder a les nenes, pel que la seva parella no podia intuir que s'estava gestant la comissió d'alguna acció il·legal.