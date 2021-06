El Port de Barcelona augmenta la seva aposta en la segona edició de la Barcelona New Economy Week

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i el Port de Barcelona han signat un acord de patrocini per a la propera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre, pel qual el organisme augmenta la seva aposta de patrocini en la nova edició de l'esdeveniment i tindrà la categoria de Bair Sponsor. Amb aquest conveni, el Port de Barcelona aportarà la seva experiència en matèria de logística i tindrà un paper destacat en BNEW Logistics, un dels verticals per impulsar la reactivació de l'economia. Igualment, l'entitat s'involucrarà també en una altra de les noves temàtiques transversals de l'esdeveniment, la sostenibilitat.





CZFB





En l'acte de la signatura, que ha tingut lloc a les oficines de Port de Barcelona, han estat presents Mercè Conesa, presidenta de Port de Barcelona, i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president de BNEW.





Pere Navarro ha assenyalat que "agraïm l'estreta involucració de Port de Barcelona que, no només repeteix, sinó que amplia la seva implicació en BNEW, sumant recursos i expertise. Estem molt orgullosos de seguir incorporant patrocinadors que uneixen esforços amb nosaltres per fer créixer BNEW com la gran cita econòmica de l'any ".





Per la seva banda, Mercè Conesa ha destacat que "al Port de Barcelona treballem de forma decidida per ser un smart port i apostem per espais d'intercanvi de coneixement que facin possible la innovació i la digitalització, dues palanques molt importants per impulsar el desenvolupament de la nova economia. A més de patrocinar el BNEW, volem ajudar amb la nostra experiència i saber fer en aquesta segona edició de l'esdeveniment, com ja vam fer l'any passat en la primera edició ".





BNEW Logistics





Amb un format B2B totalment innovador, 100% professional i híbrid, la gran cita econòmica amplia el seu programa fins a deu àrees temàtiques: Mobility, Sustainability, Talent, Science i City, com a novetat, juntament amb Logistics, Digital Industry, comerç electrònic, els Economic Zones i real Estate, ja presents en la primera edició. Al seu torn, el CZFB també preveu ampliar el nombre de speakers i passar dels 389 als 700 en aquesta nova edició.





BNEW Logistics abordarà qüestions globals com els nous hàbits de consum i la sostenibilitat en el transport, la reducció d'emissions, les cadenes de subministrament (globalització o regionalització), SaaS per a la democratització de les mateixes, el lideratge femení en el sector i la col·laboració publicoprivada en la definició de microhubs urbans; així com assumptes de major profunditat com el canvi climàtic i el seu efecte en les estructures portuàries, la regulació del transport marítim, les possibilitats dels drones per al transport de mercaderies o l'afectació de la impressió 3D a la logística i els reptes del last mile i el fullfilment.





La segona edició de BNEW seguirà apostant per la internacionalització com a element clau, així com per la generació de negocis a través del networking 100% virtual utilitzant intel·ligència artificial, casant interessos i posant en contacte de manera directa a l'oferta i la demanda. Igualment, en l'espai del BVillage les empreses participants podran realitzar presentacions per videoconferència dels seus productes o serveis, així com interrelacionar-se amb els assistents. L'organització espera passar de les 128 empreses presents en aquest espai a les 400 en aquesta nova edició.





La primera edició va atreure la participació de 11.000 assistents, pertanyents a 111 països diferents, el 90% dels quals ho van fer en línia.