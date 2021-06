El jutge arxiva la denúncia contra Podem per les donacions a través de la Fundació 25-M

El titular de Jutjat d'Instrucció número 1 de Madrid, Pedro López Jiménez, ha arxivat la causa contra Podem per les donacions realitzades a través de la Fundació 25-M que van ser denunciades per la exresponsable de Compliment Normatiu de Podem Mònica Carmona.





Pablo Iglesias @ep





Fonts jurídiques han confirmat la decisió del jutge d'acordar el sobreseïment provisional de la causa per un assumpte formal i sense entrar en el fons de l'assumpte.





L'arxiu, avançat per InfoLibre, té lloc després que el titular de Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid, a càrrec de el cas 'Neurona', li remetés a el jutge López Jiménez part de la denúncia de Carmona al considerar que no formaven part de la investigació central.





La exresponsable de Compliment Normatiu de Podem assegurava en un escrit --que va presentar davant jutge de Neurona-- que quan era al partit havia començat a investigar les donacions realitzades per la formació 'estatge' a l'Escola Popular Paulo Freire arran d'una denúncia interna que "s'havia donat una quantitat elevada de diners per a actes de formació" a través de la fundació "sense que hi hagués la deguda transparència sobre la destinació real d'aquests fons", el que, al seu parer, "abonava la sospita que haguessin estat utilitzats realment com "tapadora" per desviar diners de el partit ".





Segons va advertir també van rebre una denúncia interna "avisant de la negociació d'un conveni de col·laboració entre el partit Podem i la seva fundació" Institut 25M "per import de 200.000 euros per a fins poc definits".





INVESTIGACIONS PARAL·LELES





Els fets relatats per Carmona van derivar en causes que van ser repartides des jutjat de el cas 'Neurona' als jutjats de Madrid nombre 1, per les donacions a la Fundació 25-M; número 45, sobre les costes processals; i 46, sobre la mainadera de la ministra d'Igualtat Irene Montero.





Els dos primers jutjats ja han acordat l'arxiu; només manté diligències l'últim, que el proper 14 de juliol escoltarà la declaració de l'assessora del Ministeri Teresa Arévalo.