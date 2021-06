Els parts per cesària estan incrementant-se a tot el món, alerta l'OMS

Una nova investigació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha evidenciat que l'ús de cesàries continua augmentant a nivell mundial i, de fet, ara representa més d'1 de cada 5 (21%) de tots els parts.





Així mateix, s'espera que aquest nombre continuï augmentant durant la propera dècada, i és probable que gairebé un terç (29%) de tots els naixements es produeixin per cesària per 2030. Si bé una cesària pot ser una cirurgia essencial i que salvi vides, pot posar a les dones i els nadons en un risc innecessari de problemes de salut a curt i llarg termini si es realitza quan no hi ha una necessitat mèdica.







"Les cesàries són absolutament fonamentals per salvar vides en situacions en què els parts vaginals plantejarien riscos, de manera que tots els sistemes de salut han de garantir l'accés oportú per a totes les dones quan sigui necessari", ha dit el director del Departament de Salut i Investigació Sexual i Reproductiva de l'OMS i el programa conjunt de les Nacions Unides, Ian Askew.





Les cesàries poden ser essencials en situacions com part prolongat o obstruït, sofriment fetal o perquè el nadó es presenta en una posició anormal, però, i com passa amb totes les cirurgies, poden tenir riscos.





Aquests inclouen la possibilitat de sagnat abundant o infecció, temps de recuperació més lents després del part, retards en l'establiment de la lactància materna i el contacte pell amb pell, i una major probabilitat de complicacions en embarassos futurs.





No obstant això, l'organisme de Nacions Unides ha avisat que hi ha discrepàncies significatives en l'accés d'una dona a les cesàries, segons el lloc del món en el que visqui. I és que, en els països menys desenvolupats, al voltant del 8 per cent de les dones van donar a llum per cesària i només el 5 per cent a l'Àfrica subsahariana, el que indica una preocupant manca d'accés a aquesta cirurgia que va salvar vides.





Per contra, a Amèrica Llatina i el Carib, les taxes arriben a 4 de cada 10 (43%) de tots els naixements. En cinc països (República Dominicana, Brasil, Xipre, Egipte i Turquia), les cesàries superen en nombre als parts vaginals.





Si aquesta tendència continua, per 2030 és probable que les taxes més altes es troben a l'Àsia Oriental (63%), Amèrica Llatina i el Carib (54%), Àsia Occidental (50%), Àfrica de nord (48%), el sud d'Europa (47%) i Austràlia i Nova Zelanda (45%).





"És important que totes les dones puguin parlar amb els proveïdors d'atenció mèdica i ser part de la presa de decisions sobre el seu naixement, rebent informació adequada, inclosos els riscos i beneficis. El suport emocional és un aspecte fonamental de l'atenció de qualitat durant l'embaràs i el part", ha detallat l'oficial mèdica de l'OMS i HRP, Ana Pilar Bertran.