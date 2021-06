L'OCU llança una campanya perquè el Govern central rebaixi l'IVA de la llum

Més de 8.000 consumidors han donat suport a la campanya iniciada per OCU per demanar la rebaixa de l'IVA de la factura de la llum i l'eliminació de l'impost especial de l'Electricitat. Aquest suport es produeix en una conjuntura on els preus de la llum en el mercat majorista estan desbocats i la rebaixa dels impostos és una manera més immediata de reduir a 14% la factura de l'electricitat.





llum @ep





El preu de la llum en el mercat majorista continua pujant i arriba preus rècord. Avui arribés als 105,51 € MW / h entre les 20 i 21 hores. Aquesta pujada inusual pujada, supera el preu assolit durant la tempesta Filomena i encadena més de 30 dies consecutius amb el preu de mercat majorista per sobre dels 80 € MW / h una cosa que fins ara no havia ocorreguda mai, des de la posada en marxa de aquest mercat.





L'impacte d'aquesta pujada en el preu de l'electricitat serà molt alt. Tot i que el preu de l'energia només suposa un 25% de la factura, si els preus segueixen en aquests nivells la factura de l'usuari mitjà arribarà als 71 € i serà el mes de juny més car dels últims 8 anys com ja va passar en els mesos d'abril i maig.





Per OCU, la forma més directa de rebaixar la factura de l'electricitat per per eliminar l'impost especial de l'electricitat i sobretot per aplicar una IVA reduït a un servei essencial per als consumidors, a l'igual que succeeix en altres països del nostre entorn.