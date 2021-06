Alerten als EUA d'"una amenaça radiològica imminent" després d'una possible fuita a una central nuclear a la Xina

El govern d'Estats Units (EUA) ha estat estudiant la possibilitat que hi hagi hagut una fuita en una planta d'energia nuclear xinesa després de rebre un avís de l'empresa francesa Framatome, que opera a aquesta central. Segons recull CNN en exclusiva, els propietaris de la companyia van alertar Washington d'una "amenaça radiològica imminent".





Els propietaris de l'empresa francesa van advertir a EUA que el Govern de Pequín està elevant els límits acceptables per a la detecció de radiació fora de la central nuclear de Taisha, a la província de Guangdong, i així evitar haver de tancar-la.





Segons apunta CNN, l'Executiu de Joe Biden ha avaluat la situació i han arribat a la conclusió que, de moment, la central nuclear encara no es troba en un "nivell de crisi". No obstant això, a la Casa Blanca ha sorprès que una empresa estrangera s'apropi de manera unilateral a govern nord-americà a la recerca d'ajuda, quan de moment les autoritats xineses no han reconegut cap problema.





Per això, segueixen atents al que pugui passar en els pròxims dies. Si es confirmés la fuita i no és reparada a temps, podria posar al planeta en una situació complicada. El govern dels EUA no ha donat, de moment, cap explicació oficial sobre l'assumpte, però els funcionaris del NSC, el Departament d'Estat i el Departament d'Energia van insistir que si hi hagués algun risc per al poble xinès, Washington hauria de donar-lo a conèixer en virtut dels tractats sobre accidents nuclears.