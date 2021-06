Pere Aragonès llançat: "La Generalitat ha de gestionar el Port i l'Aeroport de Barcelona"

Pere Aragonès en la seva participació en l'acte del Cercle d'Economia / @Catalunyapress





En l'obertura de l'acte del Cercle d'Economia, el president de la Generalitat, Pere Aragonès no ha eludit cap de les qüestions que li han plantejat els empresaris. Ha deixat clar que defensarà les seves idees "republicanes, independentistes i progressistes" tot i que s'obre una nova etapa de diàleg entre Espanya i Catalunya que ell creu que cal aprofitar per posar damunt de la taula totes les propostes i solucions.







Aragonès, ha inaugurat la XXXVI Reunió del Cercle d'Economia a l'hotel W de Barcelona. Una trobada que es prolongarà fins divendres al migdia sota el títol "La gran reconstrucció" i on es debatrà al voltant "dels reptes i oportunitats per a l'empresa, l'economia i la política".







En paraules de l'organització del Cercle "la pandèmia ens ha fet prendre consciència de l'amenaça que suposa el canvi climàtic i la necessitat d'impulsar decididament la innovació per poder combatre amb propostes ambicioses que millorin les perspectives de creixement per al conjunt de la població". I per aconseguir-ho emfatitzen des del Cercle d'Economia "es necessita lideratge, política de qualitat, i posicionar a les empreses a l'avantguarda d'aquesta transició".





CATALUNYA HA DE GESTIONAR LES SEVES INFRAESTRUCTURES VITALS





Preguntat en concret pels membres del Cercle d'Economia sobre el que pensava la Generalitat sobre l'ampliació de l'Aeroport. Aragonès té clar que les competències ara "mateix són estatals". Pel que les decisions sobre "aquesta infraestructura vital no es prendrà en Catalunya sinó que passarà pel Ministeri de Transició Ecològica i la Comissió Europea".





Per això "nosaltres creiem que aquestes infraestructures s'han de gestionar des de les administracions més properes com la Generalitat perquè les decisions que s'adoptin ens afecten a nosaltres" i de fet ha afirmat el President "sinó es pot fer l'ampliació hem de tenir alternatives, preparar-les ".





A més ha afegit que considera que el "Port de Barcelona hauríem de gestionar nosaltres".





CAL CONSTRUIR UN NOU PACTE SOCIAL





Ha recalcat Aragonès en tota la seva intervenció en diverses ocasions i davant de tots els actius econòmics presents que "estem en una nova etapa" i per això ha afirmat "necessitem avançar com país i impulsar la transformació social amb la redistribució de la riquesa. Cal donar-li un impuls a la transformació feminista amb mesures valentes per combatre la discriminació per raó de gènere". També s'ha referit al fet que la tercera transformació necessària té a veure amb la "transformació verda, perquè el canvi climàtic no espera, perseverant en la biodiversitat". I finalment ha parlat d'una necessària "transformació en clau democràtica amb institucions fortes".





Tot això requerirà "canvis en les cogovernacions i avançar cap a un nou contracte social polítiques d'habitatge valentes amb una regulació de l'administració dels preus de lloguer" entre altres mesures. Perquè l'accés a l'habitatge ha reconegut Aragonès la "Generalitat no ha fet els deures i cal complir". Una cosa que ha aprofitat l'alcaldessa Ada Colau en intervenció per exigir a la Generalitat "que amb la competència en habitatge delegada ha de començar a complir amb l'habitatge social perquè ha deixat als ajuntaments com el de Barcelona molt sols".





HI HA MESURES ECONÒMIQUES QUE SÍ QUE ESTAN FUNCIONANT A CATALUNYA





Ha reivindicat en la seva intervenció el president català que hi ha mesures que pugui semblar no funcionen en altres llocs, però que a Catalunya amb les dades a les mans si estan funcionant.

Feia referència Aragonès per exemple a "la regulació del preu del lloguer a les zones de màxima demanda. En aquests municipis amb un control del 6% per sobre d'altres llocs d'Espanya s'està produint en aquest 2021 el tancament de més contractes de lloguer, encara que pogués semblar el contrari i les dades diuen el contrari al que ha succeït en altres ciutats".







A més a més, també ha volgut reivindicar el líder català davant els empresaris que "malgrat que el Banc d'Espanya afirmava que la pujada de l'SMI anava a suposar un augment de l'atur. Just ha estat el contrari, lleugerament han augmentat les contractacions. Pel que de vegades els postulats conservadors no obtenen els resultats que prediuen i fins al Banc d'Espanya ha hagut de rectificar les seves previsions".





ELS SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS MOTOR ECONÒMIC





Amb relació a la situació que van viure els serveis públics durant la pandèmia, Aragonès ha tret pit pel "funcionament en una situació d'estrès generalitzat". En aquest sentit ha afirmat que "durant la pandèmia els serveis essencials no van parar, el que era públic i d'accés universal no va parar i va ser una oportunitat per donar-nos compte que aquests serveis han de comptar amb un bon finançament. Pel que els fons europeus Next Generation són una oportunitat per a Catalunya. I en aquest període curt el govern català estarà plenament implicat. El públic ha demostrat en plena pandèmia ser un element de redistribució i una oportunitat"





EL MODEL DE CATALUNYA NO PASSA PER SER UN PARADÍS FISCAL





S'ha alegrat el president de la Generalitat del principi d'acord del G7 amb relació a un possible "impost de societats a nivell global" i ha aprofitat per deixar clar que Catalunya "no pot aspirar a ser un paradís fiscal. Aquest no és el nostre model de país".





Aclarint que el "camí no és la reducció fiscal sinó una fiscalitat millor. Hem de pensar en gran i pensar amb la màxima ambició social" i ha agraït al Cercle d'Economia el suport públic a l'hora de "reclamar que es compleixin les inversions de l'estat promeses a Catalunya".





També ha manifestat el president que la comunitat catalana aspira a augmentar el nombre d'empreses de "grandària mitjana que facturen al voltant dels 150 milions d'euros. Cal fer créixer a les empreses mitjanes a Catalunya".









Durant l'acte Aragonès reivindica el model territorial de Catalunya / @CercleEconomia





S'OBRE UN NOU ESCENARI POLÍTIC BILATERAL





Per Aragonès estem ara mateix en un nou escenari polític allunyat de la confrontació i prop del "diàleg" a on, a parer seu, "cal confrontar les propostes mitjançant el diàleg, obrint una nova etapa on cal posar les solucions a sobre de la taula". Ell ha confessat que no amaga les seves idees que són "independentistes, republicanes i progressistes i les defensarem. Aquestes són les meves idees i les defensarem. Per la seva part l'Estat ha de presentar les seves idees i partir d'aquí avançar en el procés" que admet" serà difícil i que requerirà fer passos cap endavant i ser molt clar i conscients de les distàncies".





Encara que s'ha compromès davant els membres del Cercle d'Economia a "posar tot l'esforç per a gestionar-lo d'una manera diferent. Creiem que en una societat madura es poden abordar tots els debats i adaptar-nos a la realitat democràtica. Tenim una oportunitat de fer un marc diferent i fer aterrar els punts d'acord de la Declaració de Pedralbes. Parlem sobre el que es pot fer. la ciutadania ens demana poder resoldre de manera diferent les diferències. Tenim tot el futur per guanyar amb el compromís d'acompanyament de tota la societat civil "ha asseverat el president de la Generalitat.









AGILITZAR LA COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA AMB ELS FONS NEXT GENERATION





Aragonès valorat la història de col·laboració publicoprivada en l'àmbit social "a Catalunya. Tenim un moviment de cooperatives, una tradició que hem de revisar-lo per trobar un punt d'equilibri. Sens dubte la col·laboració publicoprivada és una eina necessària de cara a la gestió dels fons europeus Next Generation ".





En aquest sentit és que ha afirmat que "cal millorar els espais de col·laboració. I la Generalitat no volem ser una oficina de tramitació sinó que volem participar en l'adaptació de les propostes al territori amb les ajudes europees. Cal agilitzar la creació dels consorcis per dur endavant tots els projectes. La lentitud dels tràmits burocràtics ha de convertir-se en un carril ràpid dels fons on el treball serà compartit i desenvolupant".