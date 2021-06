Ada Colau creu que Barcelona ha fet els deures en habitatge i urbanisme tàctic

Ada Colau durant la seva intervenció davant el Cercle d'Economia / @CercleEconomia





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat la seva cara més amable davant els empresaris del Cercle d'Economia. Agraint l'elecció de Barcelona com la seva ciutat de trobada i els ha demanat que això es converteixi "no en l'excepció sinó la norma". Però en el seu discurs no hi ha hagut ni una mica d'autocrítica. Les polítiques que ha desplegat el govern que presideix són elogiades segons la primera edil de Barcelona a la resta de món. Així tal qual no se sorprenguin.







Així ha tret pit la primera edil barcelonina davant els empresaris del Cercle d'Economia que la "política d'habitatge és pionera pel que fa a la resta de Catalunya i la seva política de "superilles "és un model d'estudi d'altres grans ciutats del món com Nova York o Milà". En paraules de l'alcaldessa tot ho fan "bé" i durant la pandèmia "millor, estant al 100% dels recursos dedicats als més vulnerables i els sectors més afectats".





Pel que les protestes veïnes per la paralització de la ciutat durant els caps de setmana a ella no li consten. El crit d'auxili i moderació del sector de l'automòbil a què està expulsant de centre de la ciutat, no li ha arribat i el sector de la restauració amb les "superilles" que els ha permès augmentar el seu espai de terrassa "és tot un exemple. Perquè tant és que aquest hagi tingut a veure amb incorporar "lletgíssims blocs de ciment groc". L'estètica sembla ser el menor per l'alcaldessa Colau segons la seva descripció idíl·lica del funcionament actual de la ciutat.





El que importa en paraules de Colau és "l'urbanisme tàctic, amb ampliació de les zones de terrasses, i menys presència del cotxe. Posar segons ella els interessos de la ciutadania per damunt de qualsevol altra cosa. Amb la mirada social de no deixar "ningú enrere".





Moment que ha aprofitat per carregar contra la Generalitat afirmant que "té molts deures pendents i estarem pendents que el compromís adquirit pel president Aragonès en matèria d'habitatge es materialitzi. Perquè els Ajuntaments pel clima de polarització hem estat molt sols a les polítiques de l'habitatge".







Ha passat de puntetes per les moratòries de construcció a la ciutat i tot i ella ha afirmat que en "tots els barris s'estan produint construccions d'habitatge i obra pública que estan impulsant l'economia des del públic i generant molts i nous llocs de treball. Perquè Barcelona ha atès el curt termini, però no ha deixat de banda la planificació a mitjà i llarg termini "ha afirmat Colau en la seva intervenció en el XXXVI Reunió del Cercle d'Economia que se celebra a Barcelona. Veure per creure.





Per Colau la celebració d'"aquesta jornada és un motiu d'esperança. Sabeu que sempre són molt sincera. Hi ha motius objectius per a l'optimisme. Perquè comencem a veure la llum a la fi del túnel i com avança la vacunació a bon ritme".





Per Ada Colau "Barcelona ha fet els deures i ha estat al 100%. Liderem l'habitatge social i licitem més obra pública i generem llocs de treball. Tenim projectes urbanístics a tota la ciutat. Molts projectes en tots els districtes. Barcelona ha fet els deures".







ELS DESITJOS DE COLAU: UN FINANÇAMENT MUNICIPAL I ENTESA POLÍTIC





A la cloenda de la seva intervenció Colau ha demanat al Cercle d'Economia "demano la vostra complicitat amb Barcelona perquè millori el finançament als ajuntaments".





I reclamat "diàleg i enteniment el mateix que hi ha hagut a Barcelona entre tots els partits polítics i que aquest es traslladi al govern de l'Estat i la Generalitat. Per això els indults seran un pas molt important.