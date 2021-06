Sánchez anuncia una Conferència de Presidents al juliol per parlar del pla de Recuperació

@EP





El president de govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que convocarà al juliol una Conferència de Presidents autonòmics per parlar del pla de Recuperació i "tractar-lo amb ells, perquè ells també són protagonistes com també els milers d'alcaldes i alcaldesses del nostre país".





La reunió, segons Sánchez, té l'objectiu de resoldre tots els dubtes dels governs autonòmics perquè el pla es faci realitat. "Al govern li incumbeix en primera persona, però també a totes les comunitats autònomes, ajuntaments, diputacions, organitzacions empresarials i treballadors del nostre país", ha destacat.





El president de l'Executiu ha fet aquestes declaracions en roda de premsa conjunta amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, un cop la Comissió ha donat llum verda al pla de recuperació espanyol per valor total de 69.500 milions d'euros.





Sánchez ha apuntat que un cop fet aquest pas, "en menys de quatre setmanes" el Consell Europeu es pronunciarà en la mateixa direcció per "oficialitzar" l'aprovació del pla de Recuperació.





L'objectiu de govern és que la recuperació sigui "justa, ràpida" i que "no deixi ningú enrere", de manera que "centrarem totes les nostres energies en complir-lo any a any fins el 2023", ha recalcat.





"UN DIA HISTÒRIC PER A ESPANYA"





Sánchez ha qualificat el dia d'avui com a "històric" per a Espanya i per a Europa i ha assenyalat que els plans de recuperació aprovats obren la porta a una nova forma d'entendre la Unió, de cooperar i de donar resposta als desafiaments.





L'aprovació definitiva del pla d'Espanya comportarà l'arribada aquest any de 19.000 milions, 8.000 milions menys dels 27.000 milions estipulats inicialment.







El president ha assenyalat que Espanya "s'està jugant el futur de les presents generacions, però també de les generacions futures", per al que ha defensat les reformes incloses en el Pla de Recuperació, com és la Formació Professional o les enfocades a la transició ecològica i la digitalització.





"Donarem l'impuls reformista més gran en els últims 40 anys de la història del nostre país. I això és el que tenim per davant en els propers sis anys", ha emfatitzat.