Així serà el món post Covid segons Telefónica, el Banc Santander i Inditex

A la primera taula de debat sota el títol "El món post Covid des de la perspectiva empresarial" de la XXXVI Reunió del Cercle d'Economia han participat els presidents de tres empreses que representen el 25% de la capitalització borsària del nostre país. Parlem de José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica, Ana Botín, presidenta executiva del Banc Santander i Pablo Isla, president d'Inditex.





José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica / @CercleEconomia











Álvarez- Pallete: "El Covid ho ha accelerat tot"





El president de Telefónica no ha tingut cap problema a reconèixer en la reunió del Cercle d'Economia que el "Covid va ser una prova de foc per a la nostra xarxa. Ens va pujar el tràfic per dos d'un dia per a tot. I el sistema no estava pensat per a un ús del 100%. I ens sentim orgullosos perquè la infraestructura ha aguantat".





I amb aquest enlairament "hem perdut la por a la digitalització, les compres on-line, educar-nos i treballar a distància. Vam sotmetre a un estrès a les xarxes però han aguantat. És un salt. Els avenços que hem tingut faran que no tornem al punt de partida. En un any ens hem transformant en marxes forçades i accelerada. Ha estat com si una màquina del temps ens transportarà a d'aquí a tres anys".







Pallete ho té clar "el Covid ha accelerat tot. Ens sentim més vulnerables, ha accelerat la preocupació que sentim per coses bàsiques. I al mateix temps ha passat una cosa curiosa a la nostra empresa. Perquè tant els nostres clients com treballadors s'han sentit orgullosos amb l'objecte social de les nostres empreses perquè han vist tots que som "útils"





I aquesta "utilitat" ha afegit el president de Telefónica "la sostenibilitat és un factor central del nostre negoci perquè així ho demana la societat i hem de tenir-ho en compte" en aquesta era post covid.







Per Pallete en aquesta nova "normalitat" segurament "no tornarem a la presència física 100% al treballar i això no anirà en detriment de la productivitat. Les mesures de productivitat no són dolentes. Tampoc ens quedarem tampoc en el teletreball al 100% . La nostra empresa amb 90 anys d'història calen coses que els treballadors només poden aprendre dels que els precedeixen ". Afegint que "la sensació d'empatia és que hi ha coses que no són digitalitzables hi ha un part de la cultura empresarial que es perdria amb un 100% de teletreball. Molta gent vol poder escollir entre treball presencial o teletreball perquè possibilita la conciliació laboral. La tendència és imparable "







Sobre la situació econòmica de país, per al President de Telefónica "estarem dos anys per darrere en dèficit i el ritme de vacunació serà clau. L'1% de vacunació és un garantia i una oportunitat de recuperació i també en una tranquil·litat psicològica social que és important".













Pallete ha volgut posar en valor la històrica capacitat d'Espanya per a la gestió de Fons Europeus de llarga durada. Per a ell "els fons europeus han de ser finalistes i arribar al teixit empresarial de pimes perquè generarem més productivitat. Tenim en els propers 7 anys una oportunitat i hem d'aprofitar. Al llarg de la història ha demostrat que amb som capaços d'aprofitar les oportunitats. Que hem aprofitat les oportunitats. I per fer-ho bé no hem de relaxar-nos ".





Ha reivindicat també que l'actual "sistema regulador es va quedar en una economia analògica i estem en una situació diferent, un món digital. I amb les mateixes regles, mateixos serveis hi ha d'haver les mateixes obligacions. Cal actualitzar les normes de la competència.Els Unicorns són els que han sabut adaptar-se a les regles de joc. I la revolució digital ens troba amb Espanya al capdavant. Hem d'aprofitar-ho "ha afirmat Pallete.







Ana Botín durant la seva intervenció / @Catalunyapress





Ana Botín: "Si volem més igualtat i inclusió reconeguem que cal donar suport a les empreses"





Botín, presidenta Executiva del Banc Santander, ho té clar ha hagut un canvi en la manera en què els clients es relacionen amb les entitats bancàries. "El 80% de les vendes dels nostres productes van ser per via digital durant la pandèmia. La relació amb el banc i els plans anaven en aquesta direcció de fer una empresa responsable".





Quan "en dues setmanes va haver de tenir a 160.000 persones en remot ens vam adonar de les grans infraestructures que tenim a Espanya i que funcionen molt bé. Automatitzar els crèdits ICO es va fer amb eines d'infraestructures públiques. La percepció que el món ha canviat ho diu la gent. l'altra qüestió és com el món de l'empresa ho materialitza. Haurem de reinventar-nos. Però l'important serà saber que passa d'aquí a cinc anys "ha asseverat Botín durant la seva intervenció.







Ana Botín ho té clar "capitalisme responsable, digueu-com vulgueu. La sostenibilitat és bona per a l'empresa i per a la societat i ha vingut per quedar-se".







Amb la pandèmia ha afirmat Botín "hi haurà empreses amb teletreball i altres presencials o de tot tipus. Nosaltres ja teníem un horari flexible i anem a ampliar-lo. Però ens cal estar junts. Jo em sentia culpable si treballava des de casa però això ha canviat, perquè he descobert que pots ser molt efectiu i és important el teletreball per a persones que volen conciliar".





A Botín el preocupa que els fons Next Generation arribin "al milió de pimes, micropimes i autònoms. Els seus plans de digitalització són importants per al nostre país".





Segons la seva opinió a "Espanya hem progressat molt. Quan hi ha hagut crisi hem progressat. I per això és tan important posar-nos d'acord en el que volem. El que funciona i el que no funciona. Si volem més igualtat i inclusió reconeguem que s'ha donar suport a l'empresa i basem-nos en dades, fets".





Pablo Isla. President d'Inditex / @CercleEconomia





Pablo Isla: " El sector empresarial ha estat a l'altura durant la pandèmia encara que a Espanya no es valora als empresaris "





En paraules del President d'Inditex durant el 2020 "Hem tret endavant les coses i em sembla que és un any per sentir-se orgullós i satisfet. Què passa amb el mitjà termini ? Hi ha fenòmens que s'han accelerat, i entre ells, la venda "online" que s'ha avançat tres anys en un any ".





El que ens ha fet el Covid és adonar-nos que hi ha hagut "un impuls enorme des de les empreses per a la sostenibilitat. Hi ha coses que han canviat i d'altres que ens sembla que en 6 o 12 mesos tornarem a una normalitat anterior. Aquest salt qualitatiu de la venda per internet ha vingut per quedar-se i avança en l'estratègia de digitalització i integració del món físic i digital. Les empreses hem estat a l'altura. El sector empresarial ha estat a l'altura en un moment molt difícil de la pandèmia ".





Per Illa "l'impuls de la sostenibilitat existeix en la societat i les empreses i hem d'estar tots amb els cinc sentits". I ha afegit "els precedents a Espanya dels fons europeus són bons. Són una oportunitat única i inesperada, tot i que els veig un risc i és que caiguem en l'autocomplacencia. Que no abordem reformes, que deixem de banda la dinàmica de l'autoexigència i hem de recordar que aquests fons no són il·limitats ni són per sempre. A la nostra economia hem de fer els deures a dins. I davant aquest risc hem d'estar molt alerta".





El president d'Inditex creu que hem de "posar molt més en valor la figura de l'empresari en el nostre país. Perquè no es posa en valor en cap àmbit. A Espanya no es valora als empresaris. Espanya com país és impressionant. Tenim empreses punteres en molts sectors i som una societat diversa. Som un país ric i divers. Sóc súper optimista amb Espanya".