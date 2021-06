El Rei demana la unió del sector empresarial, econòmic i polític per sortir de la crisi

@EP





El Rei Felip VI ha cridat aquest dimecres als sectors empresarial, econòmic i polític a conjurar-se per sortir de la crisi sanitària i econòmica provocada per la pandèmia de coronavirus.





Ho ha dit a Barcelona durant el discurs d'obertura del sopar inaugural de la Reunió Cercle d'Economia, que ha compartit amb el president de la República de Corea de Sud, Moon Jae In, i en el qual la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, i la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, han representat a la Generalitat.





El monarca ha afirmat que Espanya, "com altres nacions amigues, té el ferm propòsit d'impulsar la seva economia per fer-la més productiva, més forta, més moderna, més sostenible i, en definitiva, amb una major capacitat d'adaptació abans futurs contratemps".





En un acte en castellà i en què també ha pronunciat unes paraules en català, el regent ha posat el focus tant en l'economia espanyola com en les relacions entre Espanya i Corea del Sud.





"Amb actes com aquest, volem compartir amb l'àmbit econòmic en general, i amb els nostres amics coreans en particular, les fortaleses, les capacitats i les oportunitats econòmiques que existeixen i s'ofereixen, aquí a Barcelona i Catalunya, així com a tot Espanya", ha celebrat.





RELACIÓ AMB COREA DEL SUD



El monarca ha donat la benvinguda al president de Corea de Sud, Moon Ja In, i li ha agraït l'assistència a l'acte amb la qual creu que transmet "l'especial estima que aquesta gran ciutat mediterrània té en la imatge, l'afecte i el creixent interès dels coreans per tot el que Espanya ofereix, com a soci comercial i origen d'inversions, motor cultural i atractiu privilegiat per al turisme .





Felip VI ha destacat que Espanya i Corea són dos dels països més desenvolupats del món i que han enfortit les seves relacions comercials des de l'entrada en vigor de l'Acord de Lliure Comerç entre el país asiàtic i la UE el 2011, tot i que ha lamentat que el 2020 "el comerç bilateral s'ha ressentit" per la pandèmia.





No obstant això, ha reivindicat que les últimes dades del primer trimestre del 2021 "ja són millors que els del mateix del període de l'any anterior, una realitat realment esperançadora", i ha assenyalat el sector serveis, especialment el turisme, com un dels més importants en aquesta aliança entre els dos països.





Per al Rei, la participació del president coreà aquest dijous en una conferència turística Espanya-Corea demostra l'interès compartit "a recuperar i augmentar l'afluència de visitants en les dues direccions".





També ha raonat que la inversió coreana a Espanya se centra en la distribució comercial, la indústria química, l'enginyeria civil i les energies renovables, mentre que la inversió espanyola a Corea es basa en el sector automobilístic, immobiliari i "amb una destacada representació d' empreses catalanes "en el sector farmacèutic i químic.





EL PAPER DEL PORT DE BARCELONA



Així, ha apuntat que el paper del port de Barcelona "és clau, ja que canalitza el 50% del total de les exportacions coreanes per via marítima cap a Espanya, i aquesta relació es va a veure impulsada pel recent acord amb el port de Busan per crear un centre logístic de grans dimensions a la ciutat comtal".





El Rei ha qualificat les relacions entre les dues potències de "sòlides i creixents" tot i que ha reconegut que aquestes relacions s'han vist afectades conjunturalment per la crisi sanitària.

"Tot i així, hi ha un marge important per continuar ampliant i aprofundint els nostres vincles, donats la mida i potencial de les dues economies", ha dit, i ha revelat que aquest és l'objectiu de la visita del president coreà com ho va ser en el seu cas quan ell va visitar la República de Corea a la tardor de 2019.





Ha destacat que tant Espanya com Corea han optat per superar aquesta crisi impulsant l'economia verda i la digitalització, acompanyant aquesta estratègia amb l'adopció de mesures de caràcter social, amb l'objectiu d'establir un model "sostingut, just i inclusiu" al mig llarg termini.





Ha convidat a les empreses coreanes a veure a Espanya una "plataforma idònia" per accedir al mercat de la UE, així com a l'iberoamericà, tenint en compte els llaços que mantenen amb els dos espais en tots els àmbits.





El Rei ha posat en valor que les empreses d'ambdós estats poden ser complementàries i això els permet col·laborar en projectes de tercers mercats, i ha volgut destacar el paper de les pimes en aquest paper.





"Finalment, convé assenyalar que l'eliminació de dificultats en els àmbits del comerç, les licitacions públiques i la inversió permetrà, sens dubte, multiplicar les oportunitats i els atractius perquè les millors empreses puguin desenvolupar millor la seva activitat en benefici de tots", ha conclòs.





HOMENATGE A PUIG I Suqué



Felip VI s'ha unit "amb entusiasme i afecte" a l'homenatge que el Cercle ha dedicat als empresaris catalans recent morts Mariano Puig, premi Regne d'Espanya a la Trajectòria Empresarial, ja Artur Suqué, que va presidir aquesta entitat.





"Tots dos són magnífics exemples de valors com l'obertura al món, el progrés i l'humanisme, que sempre han de presidir l'economia. El nostre més sentit record, ple de gratitud i admiració, per als dos i tot l'afecte per les seves famílies", ha destacat.





LA FIGURA DE FAUS



S'ha dirigit al Cercle i, en català, ha agraït al seu president, Javier Faus, la seva tasca en la "defensa decidida del paper que ha d'exercir Barcelona i Catalunya a tot Espanya i a la resta d'Espanya".





"Estic segur que aquests dies de debat i reflexió seran veritablement fructífers per a tots", ha tancat i ha tornat a agrair la visita del president coreà.