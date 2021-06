Com han estat les relacions entre els Estats Units i Espanya amb els anteriors governs?

El passeig de Pedro Sánchez amb Joe Biden a la Cimera de l'OTAN ha estat un dels temes més comentats de la setmana. Mentre el Govern treu pit per la trobada i la bona sintonia entre els dos líders, l'oposició, encapçalada pel PP i Vox, s'han mofat que l'executiu digui "cimera bilateral" a una conversa pel passadís que va durar menys d'un minut.





Tots dos partits han utilitzat part de la seva intervenció al Congrés aquest dimecres per recordar l'episodi i ironitzar sobre la seva durada. "Per què ataca la unitat i la igualtat dels espanyols? Per a contestar a aquesta pregunta té cinc vegades més temps que fins i tot per perseguir Biden", ha començat dient Casado. El líder del PP ha lamentat la imatge donada a Brussel·les i ha recordat les paraules de el president de la Generalitat Josep Tarradellas advertint que en política es pot fer tot menys el ridícul. Segons la seva opinió, el "monòleg" de Sánchez "darrere de Biden" va ser "penós" i "va causar vergonya aliena a tot el món".





Trobada entre Joe Biden i Pedro Sánchez @ep





El Partit Popular està intentant utilitzar la trobada entre Biden i Sánchez per evidenciar la mala praxi en la política exterior de Govern. Però, realment és així? Les relacions entre Espanya i els Estats Units han estat millors, o més profundes, amb altres presidents a la Moncloa?





Segons assegura Juan Carlos Pereira, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Complutense, a La Razón, el punt àlgid de les relacions entre Espanya i els Estats Units es va donar durant el mandat de José María Aznar. "El període d'Aznar entre 2001 i 2004, on es va arribar a una col·laboració molt intensa, i, per contra, les relacions es van refredar i van complicar molt durant gairebé tot el període del mandat de Rodríguez Zapatero i fins a l'arribada d'Obama. posteriorment vam tornar a una situació de normalitat després de les concessions militars als EUA en els últims mesos de Zapatero i el període Rajoy. posteriorment, com a gran part dels països europeus, les tensions i les diferències amb Trump van ser manifestes en una gran diversitat de camps fins al final, com va passar amb la qüestió del Sàhara que ens està provocant importants problemes fins a l'actualitat. en aquests moments, les relacions han entrat en una nova etapa de normalitat ", explica el catedràtic.





No obstant això, tot i que Aznar tingués una excel·lent relació amb Washington, no va aconseguir tenir una reunió oficial amb el president dels Estats Units fins al seu segon mandat. El 2001 George Bush va visitar Espanya i, després de reunir-se amb els reis al Palau de la Zarzuela, va viatjar fins a la la finca de Quintos de Mora a Toledo per citar-se amb Aznar. Es van tornar a reunir el 2003 al costat de el primer ministre del Regne Unit, Tony Blair, i el primer ministre de Portugal, Durao Barroso, per donar el tret de sortida a la Guerra de l'Iraq.





Amb Zapatero es van refredar les relacions entre Washington i Madrid durant uns anys. L'expresident socialista es va oposar de manera contundent a la Guerra de l'Iraq, i quan va arribar a la Moncloa el 2004, va trigar dos dies a retirar les tropes espanyoles d'aquest conflicte. Aquest moviment no va agradar gens a George Bush, i les relacions entre els dos països es van reduir a la mínima expressió. Tot i la mala sintonia, es van reunir a la cimera de l'OTAN a Istanbul durant 7 minuts (al juny de 2004), en un sopar (al setembre de 2007) per tenir una conversa de vuit segons, i en la cimera de G20 a Washington.





No obstant això, en 2009 els republicans van perdre les eleccions i va arribar Barack Obama. José Luis Rodríguez Zapatero havia donat suport la seva candidatura de forma activa des de Madrid, i la mateixa nit en què es va confirmar que havia guanyat els comicis, li va trucar per felicitar-lo, obrint una nova etapa en les relacions entre els dos països. El 2 d'abril de 2009 els dos líders es van veure per primera vegada en persona a la Cimera del G20 a Londres, i tres dies després es van reunir durant 45 minuts.





Les relacions entre els dos països es van mantenir estables durant el mandat de Mariano Rajoy. L'expresident del PP va coincidir per primera vegada amb Obama el 2012 a la Cimera de Seguretat Nuclear a Seül, on van intercanviar algunes paraules durant uns minuts. Tres anys després d'haver arribat a la Moncloa, va aconseguir la seva primera visita oficial amb els Estats Units, visitant la Casa Blanca i tenim una reunió d'una hora amb Barack Obama. Ha estat la reunió bilateral més llarga entre els dos països en la història de la democràcia espanyola i, de moment, l'última.