El pla de recuperació d'Espanya obté la màxima nota de Brussel·les en deu dels onze criteris

El pla de recuperació d'Espanya ha obtingut la màxima qualificació possible per part d'en deu dels onze criteris que havien de ser avaluats per la Comissió Europea i només ha rebut una nota menor en el restant, que analitzava l'estimació del cost de cadascuna de les més de 200 reformes i inversions contingudes en el document.





Pel que fa a aquesta última categoria, Brussel·les ha assenyalat que "la justificació aportada en el pla sobre la quantitat dels costos totals estimats és" raonable i plausible en certa mesura "i per això ha estat qualificada amb la segona nota més alta, una ' B '.





Ursula Von der Leyen amb Pedro Sánchez @ep





La resta de criteris han rebut una nota 'A' i, entre ells l'executiu comunitari remarca que l'estratègia espanyola per absorbir les ajudes europees compleix amb l'obligació de dedicar una part mínima dels fons a les transicions verd i digital. En concret, destina un 39,7% a impulsar la descarbonització de l'economia i donar suport a la biodiversitat (s'exigia el menys un 37%) i reserva un 28,8% a avançar en l'era digital (el llindar mínim era el 20% ).





A més, els serveis de l'Executiu comunitari han conclòs que el pla espanyol "conté en gran mesura una resposta equilibrada a la situació econòmica i social" i contribueix a totes les prioritats identificades en la normativa del fons de recuperació de més de 800.000 milions d'euros.





També ha conclòs la Comissió Europea que el pla de Govern "contribueix a resoldre amb efectivitat totes o un conjunt significatiu" dels desequilibris macroeconòmics sobre els quals ha vingut alertant durant els últims dos anys, com exigeix el reglament del fons com a condició per rebre les ajudes.





En aquest punt, l'Executiu comunitari posa l'èmfasi en els canvis previstos per al mercat laboral encaminats a reduir les taxes de temporalitat tant en el sector públic com en el privat "simplificant el nombre de tipus de contracte i generalitzant l'ús de contractes sense data de finalització ".





REFORMA LABORAL: ESPAI PER AL DIÀLEG SOCIAL





Pel que fa precisament a la reforma laboral, un dels elements més importants del pla, l'avaluació de Brussel·les destaca que s'inclouen reformes per donar un "impuls de la creació de llocs de treball de qualitat" i "ajudar a reduir la duradora i elevada taxa de desocupació ", al temps que" contribueix a reforçar la cohesió social d'una manera sostenible ".





En general, l'avaluació considera que les reformes dins d'aquest àmbit són "ambicioses i coherents", però recorda que algunes d'elles encara "estan sent discutides amb els agents socials a través del procés de diàleg social".





"En conseqüència, alguns detalls s'han deixat oberts deliberadament per deixar espai necessari per aconseguir l'acord i l'aprovació dels agents socials", assenyala la Comissió Europea





L'anàlisi de les autoritats comunitàries també destaca que el pla inclou mesures per millorar les polítiques públiques d'ocupació, aturar la abandonament escolar primerenc, desenvolupar polítiques socials per exemple a través de l'Ingrés Mínim Vital, fomentar la investigació i desenvolupament, millorar l'entorn de negocis , impulsar una llei d'unitat de mercat, reformar la legislació sobre contractació pública i actualitzar el marc legal sobre insolvències.





Un altre dels aspectes importants de l'avaluació era assegurar que les reformes i inversions del pla tinguessin un "impacte durador" i, el cas del pla espanyol, la Comissió Europea creu que això s'aconseguirà "en gran mesura".





"S'espera que les reformes incloses en el pla produeixin un canvi estructural en polítiques rellevants i en l'administració, principalment enfortint el mercat laboral i modernitzant la protecció social, així com reforçant el funcionament de l'administració a través de la seva digitalització", afirma el text.