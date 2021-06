La Guàrdia Civil veu a una facció radicalitzada dels CDR com una organització terrorista que manejava explosius

La Guàrdia Civil ha conclòs en un informe enviat a l'Audiència Nacional que l'Equip de Resposta Tàctica (ERT), integrat per membres radicalitzats dels Comitès de Defensa de la República (CDR), era una organització criminal amb fins terroristes que tenia com a objectiu "la planificació de l'assalt, ocupació i defensa al Parlament de Catalunya" un cop arribat el denominat 'dia d', per a això van manejar substàncies explosives.





En l'informe, datat al maig de 2021 i basat en els registres realitzats al setembre de 2019 que van concloure amb nou detinguts, la Guàrdia Civil assenyala que "l'ERT complia una tasca fonamental en la planificació de l'assalt, ocupació i defensa al Parlament de Catalunya , quedant de manifest la seva naturalesa com a organització criminal amb finalitat terrorista de la qual reuneix tots els elements ".





La Benemèrita, l'informe consta en el sumari de la causa --al qual ha tingut accés Europa Press-, explica que "l'organització gaudia d'una elevada cohesió afavorida per la comuna pertinença prèvia als CDR, que permetia que tots els seus integrants perseguissin una mateixa finalitat en les seves accions, així com que compartissin un substrat ideològic relativament homogeni i favorable a l'obtenció de la independència catalana a través d'un activisme radical ".





El ERT va rebre l'encàrrec del "col·lectiu clandestí anomenat 'CNI català'" de participar en l'assalt a Parlament el 'dia D', una data que els investigadors no han aconseguit determinar però que apunten que podria haver tingut lloc després de la sentència pel 1-O, per tal de "produir un efecte desestabilitzador a l'Estat espanyol".





Com a part dels preparatius per a la presa de la seu legislativa, se'ls va encomanar "elaborar substàncies incendiàries, deflagrants i explosives a l'objecte de dur a terme accions contra diferents objectius que, fet i fet, afavorissin la comesa" i, per això, van fer apilament de "els agents precursors necessaris, els manuals detallats, les dades i formulacions manuscrites correctes i el material de laboratori necessari per a la síntesi dels compostos explosius".





D'acord amb la Guàrdia Civil, "el grup tenia vocació de permanència en el temps, sent prova d'això la constitució d'aquest a finals de l'any 2018 i les intenses relacions existents entre els seus integrants fins al mateix moment de les detencions".