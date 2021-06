Commoció a Itàlia per la mort d'una jove de 18 anys després de vacunar-se amb AstraZeneca

@EP





Itàlia està commocionada per la mort d'una noia de tan sols 18 anys que s'havia posat la primera dosi d'AstraZeneca tot just uns dies abans.





La vacunació amb el sèrum d'aquesta farmacèutica està suspesa en alguns països i en altres es limita a una franja d'edat molt concreta: la gent gran. Això és així perquè des de l'inici s'han notificat centenars de casos de trombosi entre els que havien rebut aquesta vacuna, sobretot en dones joves.





No obstant això, Itàlia no va prendre aquesta mateixa decisió, no va fer cas als experts i el 25 de maig va decidir fer una jornada de portes obertes per vacunar massivament joves amb AstraZeneca.





Van ser molts els que van assistir als punts de vacunació, van fer llargues cues i van esperar el seu torn per poder rebre la primera dosi del sèrum sense cita prèvia. Entre ells hi havia Camilla Canepa, de tan sols 18 anys.





Dies més tard va començar a sentir-se malament i, a l'anar a l'hospital, li van diagnosticar una trombosi de sins venosos cerebrals. Li van extirpar el tormbo en una intervenció quirúrgica, però tot i això va morir uns dies més tard.





Ara, algunes regions d'Itàlia han suspès la vacunació amb aquest fàrmac en els menors de 60 anys. D'altra banda, han pres la decisió d'inocular una altra vacuna als que ja han rebut la primera dosi.