Un grup de gossos mutila i mata un nen de 7 anys als Estats Units

Les autoritats de Carolina de Sud, als Estats Units, continuen investigant la mort d'un nen de 7 anys que va ser mutilat fins a la mort a Marion diumenge. Shamar Sherif Jackson, una estudiant de primer grau a l'escola primària Lake View, va morir diumenge a la nit, segons recull la revista People.





"Sembla que el nen petit va ser mutilat" per més d'un gos "mentre caminava per la seva veïnat amb el seu germà, que va poder escapar", explica una nota de premsa enviada als mitjans. "La investigació continua i estem buscant activament als gossos i la seva possible amo".





Shamar, el nen mort - Facebook de l'oficina de Sheriff de l'comtat de Marion







Dilluns, els agents van registrar un domicili prop del lloc on va morir Shamar. "Cinc gossos adults i un cadell van ser capturats" durant la intervenció. No obstant això, encara no està clar que els gossos capturats siguin els culpables del fatal atac.





El pare de l'infant mort ha explicat que els dos germans estaven buscant al seu chihuahua, que s'havia escapat de casa, quan es van acostar a una munió de gossos. "No van poder escapar perquè hi havia tants gossos que venien de diferents direccions", ha explicat el pare de Shamar al diari The State. "No vaig pensar que tornaria a casa i trobaria al meu fill mort".