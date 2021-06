El cardiòleg d'Eriksen diu que "no tornarà a jugar a futbol perquè va morir uns minuts"

@EP





Fa uns dies saltaven totes els alarmes en el primer partit de la Selecció de Dinamarca a l'Eurocopa 2020: Eriksen queia desplomat a la gespa, amb una aturada cardíaca. Es va témer el pitjor, els seus companys ploraven, però per sort els metges van poder reanimar-lo i ara es recupera a l'hospital.





No obstant això, el cardiòleg esportiu Sanjay Sharma, que va monitorejar la seva salut durant la seva estada a Londres, ha informat que no creu que torni a jugar a futbol mai més. "No crec que torni a jugar a futbol. Amb franquesa, el jugador va morir, encara que fos per uns minuts, però va morir. Un professional metge li permetria morir de nou? La resposta és no. La bona notícia és que Eriksen viurà, la mala notícia és que ha arribat el final de la seva carrera ", va declarar per mitjans locals.





A més d'això, va assegurar que per un moment va témer que se li hagués passat per alt algun problema previ de salut. Però va explicar que va revisar els informes mèdics del jugador i, fins 2019, aquest no tenia cap problema de cor.