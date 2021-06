Una influencer pateix un infart després de fer un repte de TikTok

@EP





Una influencer de 20 anys ha patit un infart després de realitzar un dels molts i perillosos reptes que corren per TikTok. En aquesta ocasió, es tracta d'un dirigit als esportistes: es diu dry-scooping i consisteix a prendre suplements esportius en pols, sense diluir en aigua, abans de practicar esport. Amb això pretenen obtenir energia i reduir la fatiga, però el que provoquen són problemes tan greus com el d'aquesta noia.





Britney Portillo va prendre diverses cullerades de suplement i després va començar a practicar exercici. Va sentir malestar, però no li va fer cas. No va ser fins que van començar a fer-li mal l'esquena i el braç esquerre quan va començar a ser conscient que podria estar donant-li un infart.





Afortunadament la van traslladar a l'hospital i s'està recuperant del que ha passat. Però aquest no és sinó un avís més de que hi ha molts reptes perillosos que circulen per xarxes socials.