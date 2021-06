La policia dels EUA acudeix a socórrer un home víctima d'un tiroteig i l'atropella

Un home de Springfield, Ohio, ha mort després de rebre un tret per part d'un assaltant i, finalment, ser atropellat per una agent de policia que anaven a socórrer-, segons recull CNN.





El Departament de Policia de Springfield ha explicat que diversos oficials van ser enviats a Center Boulevard a última hora de la nit de diumenge després de conèixer que havien disparat a un home.





La policia es va dirigir al lloc i va passar el pitjor: "La víctima estava estesa al carrer quan va ser atropellada per una patrulla que va arribar al lloc en resposta d'emergència", va dir el departament en el comunicat.





"Això va ser un accident, això no vol dir que estigui bé. Va ser un accident. Això no va ser un acte intencional per part de l'oficial, estic segur d'això", va dir el cap de policia de Springfield, Lee Graf, durant un noticiari de dimecres . conferència.





Graf va dir que l'oficial que va respondre, Amanda Rosales, "estava tractant de trobar la direcció de la casa" i responent a la crida de la policia. "L'home estava tirat al carrer i l'oficial no el va veure i el va atropellar amb el seu vehicle", va dir Graf.