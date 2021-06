Avi, pare i nét moren per Covid-19 en només 20 dies

Alexis Díaz, un jove argentí, tenia 15 anys i va morir aquest dimecres després de contraure el coronavirus. La seva mort és la tercera d'una família que s'ha vist fortament colpejada pel Covid-19: en les últimes tres setmanes també van morir el seu avi i el seu pare.







Llit d'UCI a Espanya - recurs EP





La tragèdia s'ha produït a Santa Anna, una localitat situada al sud de Tucumán, al Departament de Rio Chico, a uns 100 quilòmetres de la capital provincial. "Aquest trist malson va començar el dia 27/05, amb un test sense símptomes de covid. Només vaig tenir dos desmais. Érem cinc integrants. En menys d'un mes ... som dos", ha explicat Ruth Monteros, la mare de l'infant mort.





Segons recull Clarín, després de contraure el Covid Alexis i la seva mare van ser ingressats a l'hospital d'Aguilares. El pare del noi va ser traslladat a San Miguel de Tucuman, amb una pneumònia bilateral. L'avi i el germà gran es van quedar a casa per la saturació hospitalària que hi ha a la zona.





El primer a morir, a casa, va ser l'avi, mentre va ser assistit pel seu nét de 17 anys, el germà d'Alexis. La setmana següent va morir Joan, el pare. Després, la salut del més petit va començar a deteriorar-se i va ser traslladat a un altre hospital, però no van poder fer res per ell i també va acabar morint.





No consta que el menor tingués malalties prèvies. "Era un noi diví, un alumne excel·lent. Tenia tota la vida per davant. Estem destrossats", explica una mare de l'escola on anava el nen a Clarín.