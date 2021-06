Un de cada tres espanyols seguirà utilitzant la mascareta encara que no sigui obligatòria

Més d'un de cada cinc europeus (22%) vol seguir portant la mascareta en alguns llocs públics, com el transport, quan passi la pandèmia de COVID-19, una xifra que puja al 31% en el cas dels espanyols, situant-se com a segon país europeu després del Regne Unit (38%) en el suport d'aquesta circumstància, segons l'informe 'STADA Health Report 2021', que ha analitzat com han afrontat els europeus la pandèmia i com han canviat les seves vides durant el confinament.





En aquest context, el 55% dels espanyols creu que la gent els mirarà amb desconfiança si es tus o s'esternuda després de la pandèmia, una proporció significativament més alta que el 45 per cent de mitjana a Europa. Un 15 per cent dels espanyols afirma tenir la intenció d'enfortir el seu sistema immune per minimitzar el risc de futures infeccions (mitjana de l'enquesta 18%).





Les mesures higièniques de tot tipus han tingut un paper sense precedents a les nostres vides durant la pandèmia. I els europeus no tenen intenció d'abandonar-les a curt termini: el 45 per cent promet seguir rentant-se les mans amb regularitat, i 1 de cada 3 pensa respectar la distància mínima recomanada amb els altres una vegada finalitzi la pandèmia.





L'informe apunta que els confinaments i altres restriccions han tingut un impacte significatiu en els europeus: gairebé 1 de cada 3 (29%) ha patit un augment dels nivells d'ansietat, i 1 de cada 4 té problemes d'estrès i inquietud interior des que va arribar la COVID-19 a les nostres vides.





Dos de cada cinc persones (38%) a Espanya manifesten que la pandèmia els ha provocat una major ansietat, molt per sobre de la mitjana europea. A més, un de cada cinc espanyols (20%) afirma experimentar dificultats per dormir, una dada per sobre del 15 per cent de la mitjana de l'enquesta i només per sota de Portugal i el Regne Unit (tots dos al 21%).





L'enquesta, realitzada a 30.000 persones a Àustria, Bèlgica, República Txeca, Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Portugal, Rússia, Sèrbia, Espanya, Suïssa, Ucraïna i el Regne Unit, revela que un altre 15 per cent dels europeus fins i tot ha informat de trastorns de la son. Els joves solen veure més afectats per aquests símptomes que els europeus majors de 35 anys.





No obstant això, la possibilitat de contraure la COVID-19 no és la principal preocupació per a la majoria dels europeus: els afecta més la manca de contacte personal amb familiars i amics (52%). La por al contagi el segueix en segon lloc, amb un 42 per cent, i gairebé 1 de cada 3 es preocupa per les repercussions econòmiques i laborals de la pandèmia.





TAMBÉ HI HA CONSEQÜÈNCIES POSITIVES





La pandèmia, però, també ha portat conseqüències positives. De fet, la gran majoria dels europeus (70%) ha estat disposat a invertir més en la seva pròpia salut a causa de la pandèmia. El 45 per cent dels enquestats porta ara una dieta més sana i equilibrada, i també està disposat a pagar per això. I aproximadament 1 de cada 3 europeus ha incorporat recentment alguna forma d'activitat física a les seves activitats d'oci.





D'altra banda, en general, el 74 per cent dels europeus està satisfet amb el seu respectiu sistema sanitari. En comparació amb l'any anterior, aquesta xifra ha disminuït lleugerament en un tres per cent, però. Els suïssos es senten millor atesos (91%), mentre que els ucraïnesos són els més insatisfets amb el seu sistema sanitari (25%).





El 59 per cent considera que el seu sistema sanitari està ara més ben preparat per a una futura crisi sanitària. Espanya se situa en tercer lloc en aquest apartat (72%), només superada per Portugal (78%) i el Regne Unit (76%).





Tres quartes parts (75%) dels espanyols expressen una actitud positiva cap a la vacunació obligatòria, la tercera xifra més alta entre els 15 països enquestats, i molt per sobre de la mitjana de l'enquesta (61%). Els espanyols creuen que la vacunació obligatòria és important per protegir la societat (38%) i que un programa d'aquest tipus ajudaria a prevenir malalties potencialment perilloses (37%). Només el 2 per cent de la població a Espanya dubte que la vacunació realment sigui eficaç.





No obstant això, després d'un any de pandèmia COVID-19, menys europeus considerarien el tractament mèdic a distància a través d'una webcam (57 per cent) que el 2020 (70 per cent), un descens de l'13 per cent. Tot i l'auge de la digitalització, el fort desig d'interacció personal amb els metges s'ha duplicat amb escreix, passant de l'11 per cent en 2020 al 24 per cent dels europeus aquest any.





Espanya segueix liderant l'adopció de solucions tecnològiques de telemedicina. Set de cada deu (72%) residents a Espanya té una opinió positiva sobre les consultes mèdiques via 'webcam' per problemes de salut menors, una proporció significativament més alta que la mitjana de l'enquesta situat al 57 per cent.





CREIX LA CONFIANÇA EN METGES I CIENTÍFICS





Per al 73 per cent dels europeus, el seu metge és el primer punt de referència per a totes les qüestions relacionades amb la salut, i els farmacèutics i científics també gaudeixen de gran confiança (60% cadascun). Els polítics, amb un 7 per cent, són considerats per la majoria dels europeus com una font de confiança molt menor.





Els metges tinguin l'alta estima a la seva incansable dedicació a la lluita contra la pandèmia: el 81 per cent dels europeus estan convençuts que, juntament amb el personal d'Infermeria, són els més mereixedors de la nostra gratitud col·lectiva pels seus esforços en la lluita contra la COVID-19.





L'informe també destaca la importància de les farmàcies durant aquesta crisi sanitària. Així, estima que les farmàcies comunitàries segueixen sent el lloc preferit dels europeus per comprar medicaments: tot i l'augment del 14 per cent en la compra de medicaments per Internet, el 43 per cent es manté fidel a les farmàcies comunitàries, de les quals el 13 per cent assenyala específicament la seva sucursal local.





"Com a soci de confiança de les farmàcies i consultes mèdiques, estem encantats que l'estima dels especialistes mèdics i farmacèutics hagi augmentat durant la pandèmia. Això és molt merescut per a tots els que treballen en hospitals, consultes i farmàcies", ha comentat a l' respecte el director general de STADA, Peter Goldschmidt.