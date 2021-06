L'ICO celebra una 'Festa del Cinema' per recaptar diners contra el càncer

@EP





L'Institut Català d'Oncologia (ICO) celebrarà el 30 de juny al cinema Phenomena de Barcelona la seva primera 'Festa del Cinema' per recaptar fons amb la projecció de la pel·lícula 'Un monstruo viene a verme', de Juan Antonio Bayona, que parlarà sobre la pel·lícula i com va decidir tractar un tema com el càncer.





La 'Festa del Cinema' s'emmarca dins de la celebració del 25è aniversari de la institució i ha estat iniciativa del Comitè Assessor Empresarial de l'ICO i la recaptació es destinarà íntegrament a l'institut per a la lluita contra el càncer, ha informat aquest dijous en un comunicat .





La 'Festa del Cinema' tindrà lloc a les 20.30 hores, l'actor Bruno Oro entrevistarà Baiona i, a més de la compra d'entrades, també es pot col·laborar comprant una entrada en fila zero.