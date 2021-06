Una dona cau per un terraplè de 5 metres d'altura a Setcases

@bomberscat





Una excursionista ha caigut per un terraplè d'uns 5 metres a primera hora d'aquest dijous a Setcases. La dona estava fent una ruta fins Tregurà quan s'ha caigut, lesionant en un braç i a la cama.





Els bombers han rebut l'avís a les 8: 12h d'aquest dijous, tal com han informat ells mateixos en un tweet recollit per Catalunya Press. Han desplaçat fins al lloc de l'accident 3 dotacions de bombers i GRAE. A més, Els Serveis d'Emergències Mèdiques de Catalunya han activat un helicòpter per assistir i socórrer la dona ferida.