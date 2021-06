Continuaran buscant a l'Anna i el Tomàs Gimeno uns dies més

@EP





Aquest dimecres l'Angeles Alvariño, el vaixell que va trobar a Olivia i continua buscant a Anna i Tomàs Gimeno, havia de finalitzar el seu treball. Però finalment, la Delegació de Govern de Canàries ha informat que continuarà buscant en el fons marí uns dies més.





La recerca es centra ara en trobar el cos de Tomàs Gimeno per poder afirmar que ell també es va treure la vida. Per a això, el vaixell s'ha desplaçat fins a una nova zona, on pensen que pot estar el pare de les nenes.





Ara porten buscant més de 24 hores en un mateix punt, al sud de Santa Creu de Tenerife, a unes sis milles nàutiques de la costa. Exactament, es troben en el punt en què va donar començament la investigació, lloc en el qual es perd el senyal del mòbil de Gimeno.