Pablo Casado rebutja els indults

El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dijous a Barcelona que "no es pot acceptar un cop de legalitat", en referència als indults als presos independentistes, i ha afegit textualment que Catalunya no té un problema de democràcia sinó de compliment de la llei.





Ho ha dit en la seva intervenció en la ponència sobre 'Els reptes de l'economia espanyola' a la XXXVI Reunió Anual de Cercle d'Economia, que se celebra a l'Hotel W de Barcelona.





"No podem acceptar que es parli de donar un cop a la legalitat amb magnanimitat, de justícia com a venjança, ni que la ruptura de la unitat nacional pot ser concòrdia ni d'una sentència com a càstig", ha afirmat Casado, que ha criticat que es concedeixin uns indults sense penediment, i que es amenaci amb la reincidència.





Després apel·lar a treballar per la concòrdia a tot Espanya, ha afegit que la sublimació de la concòrdia va ser la Constitució, "i la sublimació de l'diàleg és la llei, en les vies que marca la democràcia".





Així, ha advertit que la possible concessió dels indults als presos independentistes pot generar "més frustració en el futur", i ha assegurat que només la Constitució de Bolívia permet el dret d'autodeterminació després d'haver desaparegut a la de Somàlia i Iugoslàvia.





Als que defensen que els catalans tenen dret a decidir sobre la resta de la configuració d'Espanya, Casado ha preguntat com es decideix qui és català i la qüestió sobre la qual es vol decidir: "Es decideix que Catalunya pot no ser part de Espanya? O que Barcelona no vol ser part de Catalunya? O que Badalona no vol ser part de la província de Barcelona? ".





Per Casado, a Catalunya no hi ha un problema que no s'hagi votat, i defensa que només treballant junts en una mateixa direcció es podran resoldre les qüestions que afecten els catalans.





"QUE TORNIN TOTES LES EMPRESES"



"Mai faré res en contra de Catalunya, jo vull a Catalunya, i perquè l'estimo, vull que recuperi la prosperitat i que les empreses tornin, totes, i que no hi hagi més confrontació al carrer però no fent cessions que només portaran frustració en el futur, i que ho fem dins de la llei ", ha reivindicat.





En la seva opinió, quan s'ha contraposat democràcia i llei, amb l'argument que al marge de la llei el més important són els vots, "s'ha donat lloc als règims més terribles en la història".





"No hi ha democràcia sense llei, perquè la llei és la que ens empara dins de la democràcia. No és una qüestió d'anar en contra de Catalunya, i sí a favor de tots els catalans", ha subratllat.





CRÍTIQUES A SÁNCHEZ



Sense esmentar al president del Govern central, Pedro Sánchez, ha criticat que "ni tan sols veu convicció" en la seva eventual decisió d'indultar els presos independentistes i sí una estratègia per a romandre més temps en el poder perquè, al seu parer, fa dos anys deien el contrari.





Segons Casado, no poden avalar com descompressió del conflicte mesures "que no es poden garantir o emparades per la llei actual, com anar en contra d'un informe del tribunal que va fer la sentència d'un procés que va ser públic".





Segons la seva opinió, cal enviar el missatge que tots els ciutadans estan subjectes a la llei i no caure en la discrecionalitat: "Si féssim un referèndum, i diguéssim no pagarem impostos, valdria la voluntat reflectida a les urnes davant la llei que ens obliga a les nostres responsabilitats fiscals? O que volem conduir per autopistes a 200 km / h seria legítim o democràtic perquè ha estat ratificat a les urnes? ".





SOBRE EL REI



Després de la presència dimecres del Rei a Catalunya, on va assistir al sopar del Cercle d'Economia, Casado ha assegurat que és "una gran notícia que estigui i molt a Catalunya".





Tot això després de la polèmica que va generar que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, decidís delegar la presència en aquest sopar al vicepresident, Jordi Puigneró, i que aquest finalment ho declinés també, amb el que finalment va assistir la consellera de Presidència, Laura Vilagrà i la d'Acció Exterior, Victòria Alsina.





Finalment, el president català va coincidir amb el rei en una trobada prèvia amb empresaris, es van saludar i van posar junts amb altres personalitats per a una foto i Vilagrà, en el sopar, va parlar uns minuts amb el regent i li va traslladar que hi ha "3.000 persones represaliades pendents de judici injustament o jutjades ", segons fonts de la Generalitat.





Reunió del Cercle d'Economia (RCE) se celebra fins aquest divendres a Barcelona i està patrocinada per CaixaBank, Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i KPMG, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.