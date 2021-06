Beatriz homenatjarà l'Anna al funeral de l'Olivia encara que no la trobin

Pixabay





Joaquín Amills és el portaveu de la família de les petites Anna i Olivia i ha comparegut a El programa de Ana Rosa per explicar les últimes novetats. Ha estat allà on ha dit que Beatriz, la mare de les petites, té clar que Tomás Gimeno també va acabar amb la vida d'Anna i per tant la homenatjarà al funeral d'Olivia encara que no trobin el seu cos.





Beatriu és conscient de la dificultat que té trobar a l'Anna. "Trobar a l'Anna ho veiem molt complicat, fins i tot Beatriz m'ho comenta perquè és un bebè, no sabem a quina profunditat es va trencar la bossa ...", diu el portaveu. Però assegura que la mare de les nenes "està convençuda que el que li va fer a Olivia l'hi va fer a l'Anna".





Respecte a Tomás Gimeno, ella creu que es va treure la vida, però no està segura al 100%. "Pensa com tots que Tomàs es va suïcidar, però no ho pensa al 100%, queda aquesta part de dubte, que hi ha persones que diuen que la seva manera de ser no obeeix a la d'un suïcida, però després tenim tota la investigació", assenyala Amills.