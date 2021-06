Descobreixen com millorar l'heparina, l'anticoagulant que causa els mateixos trombes que AstraZeneca

@EP





L'heparina és, potser, l'anticoagulant més utilitzat en medicina. No només es fa servir per tractar els trombes, sinó que també es fa servir per prevenir-los en persones que tenen certes patologies o es sotmeten a alguns procediments mèdics que poden produir-los. Per exemple, és habitual usar-la abans i després de les cirurgies o en els tractaments de diàlisi.





No obstant això, un dels seus efectes secundaris més perillosos és el mateix que produeix la vacuna d'AstraZeneca: la trombosisi de sins venosos. És per aquesta raó que, quan un vacunat acudeix al metge i se li diagnostica aquest problema, l'han de tractar amb un anticoagulant diferent a l'heparina. Si li posessin aquest en concret, l'efecte seria el contrari a l'esperat.





Així, després de diverses investigacions han explicat que la vacuna d'AstraZeneca podia millorar-se si se li eliminaven elements contaminants. I és que aquests contaminants podien ser la causa dels rars trombes de sins venosos que han patit alguns vacunats. Una cosa que sembla ser que també funcionaria en el cas de l'heparina.





Per això, un grup d'investigadors de la Universitat de Nottingham ha fet ús de la tecnologia d'imatges químiques per descobrir què contaminants es troben presents en l'heparina a nanoescala. De fet, aquesta tècnica és 100 vegades més sensible que les utilitzades fins ara i permet analitzar moltes mostres d'una mateixa vegada.





La tècnica en concret consisteix a llençar ions positius d'alta energia a la superfície de la mostrar per tal que es produeixin ions secundaris. Aquests s'acceleren a un analitzador i es mesura la seva masa.





Gràcies a aquest descobriment, podrien filtrar millor l'heparina per poder augmentar la seva qualitat i fer-la més segura per a tots aquells que la necessiten.