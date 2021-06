Alerten que aquest estiu hi haurà més meduses

@EP





Alguns experts han alertat que aquest estiu poden haver-hi més meduses fins i tot que en els anys anteriors a les platges espanyoles. Això és així a causa de l'augment de temperatures tant a l'hivern com a primavera, que afavoreixen la creació de fitoplàncton, el principal aliment de les meduses.





Aquests petits animals es poden veure atrets per la presència del fitoplàncton i, per tant, formar plagues en les costes. Però no totes les meduses són inofensives, sinó que també s'ha vist un augment de caravel·les portugueses, que poden arribar fins i tot a ser mortals si s'entra en contacte directe amb elles.