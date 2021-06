Casado desconeixia que era possible objectiu terrorista dels CDR perquè ningú el va avisar

El president de PP, Pablo Casado, desconeixia que era objectiu de possible atemptat per part dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts amb explosius per atemptar perquè ningú es va posar en contacte amb ell per avisar-li, segons han informat a Europa Press fonts pròximes a el cap de l'oposició.





Pablo Casado @ep





En concret, un informe de la Guàrdia Civil atribueix als detinguts dels CDR per presumpta integració en una organització amb fins terroristes diverses recerques a Internet de "possibles objectius" entre diferents personalitats contràries a la independència de Catalunya, entre els quals figura Pablo Casado .





En aquest document de maig de 2021, els agents constaten que un dels arrestats, Jordi Ros Solà, va realitzar diferents recerques a Internet a través dels seus dispositius de dades relatives a persones vinculades a partits polítics contraris a la independència. Aquestes cerques "tindrien com a objectiu la possible realització d'una acció contra aquestes persones o béns", segons la Guàrdia Civil.





A més de sobre Casado, aquest integrant dels CDR integrat en una cèl·lula (ERT) per cometre accions encaminades a aconseguir la independència de Catalunya, va realitzar recerques a Internet sobre Manuel Valls, llavors regidor de l'Ajuntament de Barcelona o José Manuel Villegas, exsecretari general de ciutadans.





CASAT: "NINGÚ VA A EVITAR QUE SIGA VENINT A CATALUNYA"





Fonts pròximes a Casado han confirmat que no tenien coneixement que pogués ser objecte de possible atemptat pels CDR i que ningú els va avisar. "Ningú va a evitar que segueixi venint a Catalunya que és terra de concòrdia, ni enterboliran la convivència", ha declarat el president dels populars des de Barcelona.





Casado, que ha fet aquestes declaracions als periodistes després d'oferir una conferència al Cercle d'Economia, ha agraït a les Forces i Cossos de Seguretat ia la Justícia seva tasca per detenir aquestes persones sense que hagin pogut perpetrar les accions que planejaven. A més, ha fet una crida per a "rebutjar la violència vingui d'on vingui".





De la mateixa manera, fonts pròximes a Villegas han indicat que ningú li va donar cap informació sobre que pogués ser possible objectiu terrorista i que es va assabentar pels mitjans aquest mateix dimecres.





A més, les mateixes fonts han assenyalat que l'exsecretari general de Ciutadans no ha sol·licitat cap informació, ja que entén que la comanda està desarticulat i que si hi hagués algun risc s'ho haurien comunicat.