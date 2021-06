Troben una bomba al vehicle d'un funcionari de l'Ajuntament de Roma

Polizia @ep





L'alcaldessa de Roma, Virginia Raggi, ha informat aquest dijous que s'ha trobat una bomba dins el vehicle del president de la taula per a la remodelació de parcs i villes històriques de la ciutat, Marco Doria.





El mateix propietari del cotxe, que estava situat al carrer Tito Speri, ha avisat la policia quan ha trobat uns cables que havien estat manipulats, segons recull el diari italià 'La Repubblica'.





La Fiscalia investiga aquests fets i les amenaces prèvies que ha rebut Doria, i un equip especialitzat a desactivar bombes s'ha encarregat d'un artefacte que es trobava a la carrosseria del cotxe, segons indica l'agència Adnkronos.





Com que el vehicle es trobava a dos quilòmetres de l'estadi on s'ha jugat el partit de l'Eurocopa 2020 entre Itàlia i Suïssa, els mitjans han especulat que hi pot tenir alguna relació, però les autoritats no ho han volgut confirmar, segons recull l'agència DPA.